„Keine andere Option“ : Wie Uniper in Existenznot geriet und nun der Staat einsteigt

In der Bilanz klafft jetzt schon ein riesiges Loch, und mit jedem Tag klettern die Verluste aus dem Erdgasgeschäft auf neue Höhen. Nur die Darlehen der Staatsbank KfW halten den schwer angeschlagenen Energieversorger Uniper noch am Leben. Es ist nicht mehr als eine Übergangslösung, ohne zusätzliche Hilfen des Staates ist die Lage aussichtslos. Die Hauptversammlung an diesem Montag soll den Weg für die Verstaatlichung frei machen. Geplant sind Eigenkapitalzuschüsse von bis zu 33 Milliarden Euro, die den Bund praktisch zum Alleineigentümer machen werden.

„Die Alternative zu den vorgeschlagenen Stabilisierungsmaßnahmen wäre die Insolvenz“, mahnt Uniper in der Einladung. Nach einem Rekordverlust von 40 Milliarden Euro in den ersten neun Monaten dieses Jahres tut sich in der Bilanz ein Fehlbetrag von rund 29 Milliarden Euro auf. Es gebe „keine anderen Optionen“, ohne das Rettungspaket drohe den Aktionären der Totalverlust, warnt der Vorstandsvorsitzende Klaus-Dieter Maubach in seiner vorab veröffentlichten Rede.

„Rechnen damit, dass es Auflagen geben wird“

Eigentlich sollte es unmittelbar nach der erwarteten Genehmigung durch die Hauptversammlung eine erste Finanzspritze von acht Milliarden Euro geben, weitere Milliardenbeträge sollen noch vor Jahresende folgen. Aber dem Rettungsplan zustimmen müssen nicht nur die Aktionäre, auch eine Genehmigung der EU-Kommission stand zunächst noch aus. Sie hat zwar am Freitag die fusionsrechtliche Freigabe erteilt, muss aber den Staatseinstieg noch beihilferechtlich prüfen. Damit könnte der Zeitplan ins Wanken geraten, denn „die Durchführung der Stabilisierungsmaßnahmen steht unter verschiedenen aufschiebenden Bedingungen“, wie Uniper erläutert. Und eine davon ist die beihilferechtliche Freigabe durch die Kommission.

Maubach erwartet, dass die Kommission ihre Genehmigung vom Verkauf einzelner Geschäftsbereiche abhängig machen wird. „Wir rechnen natürlich damit, dass es Auflagen geben wird“, sagte er am Wochenende in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Das sei bei solchen Verfahren üblich, Uniper hoffe aber, „dass die Auflagen nicht allzu drastisch sind“.

Zunächst war darüber spekuliert worden, dass die Kommission den Verkauf von Kraftwerken in den Niederlanden verlangen könne. Denkbar sei auch, dass Uniper seine Beteiligung an Kernkraftwerken in Schweden abgeben müsse. Beide Geschäftsbereiche werfen gute Gewinne ab und kompensieren zumindest einen Teil der Verluste aus dem Gashandel. Uniper deckt ein Drittel der deutschen Gasversorgung ab. Mehrere Hundert Stadtwerke und zahlreiche Industrieunternehmen werden beliefert.

Größter Anteilseigner von Uniper ist bisher der finnische Staatskonzern Fortum. Er hat den vor einigen Jahren von Eon abgespaltenen Versorger in mehreren Schritten zu 78 Prozent übernommen und dafür mehr als sechs Milliarden Euro investiert. Seine Anteile gehen nun für knapp eine halbe Milliarde Euro komplett an den Bund. Damit befreit sich Fortum aber auch aus seinen Kreditrisiken: Ein Gesellschafterdarlehen von 4 Milliarden Euro an Uniper und eine Garantielinie von noch einmal 4 Milliarden Euro sollen vollständig abgelöst werden. Die neuen Machtverhältnisse spiegeln sich in der Neubesetzung des bisher von Fortum dominierten Aufsichtsrates. Der Bund entsendet Jutta Dönges, bis Oktober Geschäftsführerin der Finanzagentur und zuständig für den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, sowie die Energierechtlerin Ines Zenke. Zugleich verlassen die von Fortum gekommene Finanzchefin Tiina Tuomela und andere finnische Manager den Konzern.

Während Fortum den Kopf aus der Schlinge zieht, sind die Minderheitsaktionäre die Leidtragenden des Deals: Die Uniper-Aktie hat binnen eines Jahres mehr als 90 Prozent an Wert verloren, sie bewegt sich aktuell bei Kursen von weniger als 3 Euro. Für neue Aktien aus der Kapitalerhöhung bezahlt der Bund 1,70 Euro und wird mit rund 99 Prozent zum Herrn im Haus. Ein Bezugsrecht für die Minderheitsaktionäre ist ausgeschlossen, ebenso soll es keinen Squeeze-Out geben. „Diese Situation schmerzt, aber es gibt nun einmal keine anderen Optionen“, heißt es in der vorab veröffentlichten Rede des Vorstandschefs.

Neben der sofortigen Kapitalerhöhung um 8 Milliarden Euro umfasst der Rettungsplan die Genehmigung für weitere Kapitalzuführungen von bis zu 25 Milliarden Euro, um die in den kommenden Jahren drohenden Verluste aufzufangen. Dieser Teil des Pakets ersetzt die ursprünglich geplante Gasumlage, aus der sich Uniper Mehreinnahmen von 23 Milliarden Euro erhofft hatte. „Ein erheblicher Teil von Deutschlands Gasrechnung wird nun aus Steuermitteln bezahlt – und nicht über eine Gasumlage“, hat Maubach den Verschiebebahnhof beschrieben.

Die Zusatzmittel sollen je nach Finanzlage und Bedarf freigegeben werden, eine erste Tranche von voraussichtlich 6 Milliarden Euro schon zum Jahresende. Die Verlust-Hochrechnungen zeigen, was bevorstehen könnte. Ende November betrug der Fehlbetrag 12 Milliarden Euro, zum Jahresende erwartet Maubach 14 Milliarden Euro. Bis Anfang 2024 droht einer Prognose zufolge eine Lücke von 30 Milliarden Euro. Mit jedem Kubikmeter Gas verbrennt der Konzern Geld. Weil die Russen nicht mehr liefern, muss Uniper zu sehr viel höheren Preisen auf dem Weltmarkt einkaufen. An Spitzentagen gehen 200 Millionen Euro verloren.

Neben der „Ersatzbeschaffung“ von Erdgas schlagen auch die mit den Preisen in die Höhe schießenden Sicherheitsleistungen für den Energiehandel in die Höhe: Rund 6 Milliarden Euro müssen aktuell über Notkredite der KfW und des Fortum-Konzerns abgedeckt werden.