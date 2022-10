Logistik : Der Lastwagenverkehr kommt aus dem Takt

Hohe Dieselpreise, Adblue wird knapp, Zehntausende von Fahrern fehlen. In der Transportbranche kommt in diesen Wochen eins zum anderen, und manchmal verschärfen sich die Schwierigkeiten auch noch gegenseitig. So wie bei den Reimertshofer Verkehrsschulen aus Halle. Das Unternehmen bietet an drei Standorten die Ausbildung zum Berufskraftfahrer an. „Neun unserer Fahrzeuge benötigen Adblue. Ohne können wir unsere Ausbildung nicht durchführen – und das bei dem aktuellen Fahrermangel“, klagt Geschäftsführer Frank Görges in einem offenen Brief des „Netzwerks Logistik Deutschland“ an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne).

Görges hat zuletzt viele Tankstellen vergeblich nach dem Dieselzusatz abgeklappert. Im Osten der Republik ist das Abgasreinigungsmittel besonders rar, weil die SKW Stickstoffwerke Piesteritz die Produktion wegen der hohen Erdgaspreise zwischenzeitlich weitgehend eingestellt hatten. Inzwischen läuft der Betrieb wieder, aber Adblue bleibt Mangelware. Auch BASF kommt mit der Produktion kaum hinterher.