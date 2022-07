Energiekrise : Österreicher hamstern Brennholz

Im Vergleich zu den Preisanstiegen bei Erdgas ist die Teuerung bei Holz ein Klacks. Manche sehen in dem Rohstoff schon das neue Klopapier. Geht das Hamstern in eine neue Runde?

So viel Brennholz haben die Österreicher schon lange nicht mehr nach Hause geschleppt. Nicht nur im Handel, sondern auch direkt aus den Wäldern, die fast die Hälfte des Bundesgebiets bedecken. Vielerorts horten die Bürger zwischen Bregenz und Eisenstadt den nachwachsenden Rohstoff, was Beobachter zur Aussage veranlasst: Holz ist das neue Klopapier. Grund dafür ist die Unsicherheit an den Energiemärkten, ausgelöst durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und die hohe Abhängigkeit bei Erdgas. „Im Wald gibt es genug Holz“, sagt der Vorsitzende des österreichischen Waldverbands, Rudolf Rosenstatter, im Gespräch mit der F.A.Z. Stammkunden beliefere er als Landwirt und Holzhändler derzeit noch, manche Neukunden müsse er abweisen. Er verweist darauf, dass in Österreich der Wald nachhaltig bewirtschaftet wird: „Es wächst weitaus mehr zu, als wir nutzen.“

Michaela Seiser Wirtschaftskorrespondentin für Österreich und Ungarn mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge

Tatsächlich gibt es bei einer großen Waldfläche wie in Österreich zwar viel Rohstoff – das Land ist einer der großen Schnittholzexporteure in der Welt und die Wertschöpfungskette Forst-Holz ein wichtiger Pfeiler der Wirtschaft. Doch taugt das kurzfristig nicht als Brennholz. Schließlich braucht das Holz zwei Jahre zum Trocknen. Erst dann heizt es gut, wissen Fachleute.