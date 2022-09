Stuttgarter Unternehmer Kallo : Der Wasserstoff-Pilot

Josef Kallo arbeitet in Stuttgart an Brennstoffzellen-Flugzeugen. Die Energiekrise belebt sein Geschäft. Aber jetzt muss er gegen Airbus antreten.

Fast liebevoll tätschelt Josef Kallo das Flugzeug, das die Luftfahrt revolutionieren soll. Einige Abdeckungen sind abgenommen, der Blick ist frei auf ein Gewirr aus Kabeln und Leitungen, die zwischen den Batterien und Tanks verlaufen. Kallo erläutert, wie der Wasserstoff aus den Tanks in die Brennstoffzelle fließt, wo er mit dem Sauerstoff reagiert und Energie erzeugt. Im Hintergrund arbeiten einige Techniker.

Kallo ist schon so lange Pionier der Wasserstoff-Fliegerei, dass man ihn gleichzeitig fast als Veteran bezeichnen müsste. Seit Jahrzehnten arbeitet er am klimaneutralen Fliegen. Lange bevor die Klimakrise und der Krieg in der Ukraine die Rohstofffrage mit neuer Wucht ins Bewusstsein der Allgemeinheit riefen, lange bevor Bundeskanzler, Wirtschaftsminister und Konzernchefs öffentlichkeitswirksam Wasserstoff-Partnerschaften verkündeten, forschte er schon an alternativen Antrieben in der Luftfahrt.