Die Szene der britischen Pubs und Bars steht schwer unter Druck. Stark gestiegene Kosten für Energie und Löhne und sinkende Umsätze haben im vergangenen Jahr die Zahl der Insolvenzen auf das höchste Niveau seit fast einem Jahrzehnt getrieben. Mehr als 500 Gastronomieunternehmen, die Pubs und Bars betreiben, mussten 2022 Insolvenz anmelden. Das war ein Anstieg um gut 80 Prozent zum Vorjahr, zeigte eine Auswertung durch die Buchhalterfirma UHY Hacker Young.

Nach der Pandemie hätten viele Unternehmen kaum noch finanzielle Polster gehabt. Ihnen brach es dann das Genick durch den Kostenschub und geringere Umsätze, wenn Kunden sparen müssen. Auch die immer wiederkehrenden Bahnstreiks haben verhindert, dass Kunden in die Pubs und Bars in Innenstädten kamen. Man nähert sich dem bisherigen Pleiterekord von 2013. „Die Energiekosten sind ein Pub-Killer“, sagte Steven Alton, Chef des Verbands der unabhängigen Kneipen.

Auch die große Pub-Kette J. D. We­therspoon, die rund 800 Pubs in Großbritannien und Irland führt, beklagt schwache Umsätze. In den letzten Monaten November bis Januar machte sie weniger Umsatz als im selben Zeitraum vor der Pandemie 2019. Gegenüber 2021 hat Wetherspoon die Preise durchschnittlich um 7,5 Prozent erhöht. Viele Kunden müssen indes sparen und können sich nur noch seltener ein Bier im Pub leisten. Wetherspoon hat schon im Herbst angekündigt, dass sie rund 30 Pubs in ganze England verkaufen werden. Der Aktienkurs der börsennotierten Pub-Kette ist in den vergangenen zwölf Monaten um fast 44 Prozent gefallen, ihr Börsenwert liegt jetzt noch bei 645 Millionen Pfund.

Umfeld ist „extrem herausfordernd“

Den anderen großen Pub-Konzernen im Königreich geht es kaum besser. Der Aktienkurs von Mitchells & Butlers ist um 37 Prozent gesunken. Das Unternehmen mit Sitz in Birmingham betreibt rund 1700 Pubs auf der Insel. Vorstandschef Phil Urban äußerte sich bei der Vorlage der Geschäftszahlen besorgt. „Das Umfeld ist extrem herausfordernd, weil die Kosteninflation weiterhin auf unseren Gewinnmargen lastet und wir wissen, wie die Kunden unter Druck sind.“

Pubs sind in Großbritannien ein hart umkämpftes Geschäft, in dem eine Reihe größere Konzerne eine dominierende Rolle spielt. Das traditionsreiche Unternehmen Greene King , das zu den vier größten Pub-Ketten der Insel zählt, wurde kurz vor der Pandemie vom Hongkonger Milliardär Ka-shing Li übernommen. Größte Kette ist die ­Stonegate Pub Company , die 4500 Kneipen im Königreich betreibt oder verpachtet. Hinter Stonegate Pubs steht die Private-Equity-Gesellschaft TDR Capital.

Besonders schwer tun sich aber vor allem die kleineren, unabhängigen Pubs. Sie besitzen kaum Rücklagen, nachdem viele in der Pandemie Hilfskredite aufgenommen haben. Wegen der hohen Energie- und anderen Kosten sind sie nun in akuter Not. „Die Zahl der Insolvenzen spiegelt leider den enormen Druck wider, unter dem die Gastronomie derzeit steht“, sagte Kate Nicholls, Chefin des Branchenverbands Hospitality UK. Sorgen machen sich die Gastronomen, wenn im April eine staatliche Energiekostenbeihilfe reduziert wird.