Die energieintensive Industrie fordert günstigere Strompreise, um eine Abwanderung zu verhindern. Man stehe am Scheideweg. In den Bundesländern mit bedeutender chemischer Produktion formiert sich gar eine neue politische Allianz.

Als Aufsichtsratsvorsitzender von Air Liquide Deutschland weiß Gilles Le Van ziemlich genau, wie es der Industrie geht. Mit seinen hunderttausend Kunden aus der Chemie, dem Bau, dem Gesundheits- oder Lebensmittelsektor hat der französische Gasehersteller praktisch überall eine Art Stimmungsthermometer installiert. „Das ganze System ist im Moment etwas fragiler geworden“, sagte Le Van am Montagabend vor der Wirtschaftspublizistischen Vereinigung in Düsseldorf. „Die Industrie steht am Scheideweg. Und das nicht nur in Deutschland, sondern grundsätzlich in Europa.“

Der Deutschfranzose ist auch Vorsitzender des Verbands der industriellen Energie- und Kraftwirtschaft (VIK), dessen 300 Mitgliedsunternehmen für etwa vier Fünftel des industriellen Energieverbrauchs hierzulande stehen. Kein Wunder, dass er sich wie viele seiner Branchenkollegen für einen subventionierten Brückenstrompreis ausspricht. „Wenn wir mit den Energiepreisen nicht deutlich runterkommen, gefährden wir einen Teil der energieintensiven Industrie, 30 Prozent sehe ich wirklich als gefährdet an“, sagte Le Van.

Das deckt sich mit anderen Untersuchungen: So teilte die Deutsche Industrie- und Handelskammer am Dienstag auf Basis einer Umfrage mit, dass fast ein Drittel der Industrieunternehmen eine Verlagerung von Kapazitäten ins Ausland oder die Einschränkung der Produktion im Inland planen. Gegenüber einer Umfrage im Vorjahr sei dies eine Verdopplung. Die Stimmung ist schlecht: Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) hat gar das erste Mal in seiner Geschichte einen Brandbrief an die Bundesregierung geschrieben. In seiner „Allianz pro Brückenstrompreis“ sind neben den energieintensiven Branchen auch die Gewerkschaften mit von der Partie, die eine Gefährdung des Standortes fürchten.

Mit ihren Warnrufen dringen sie auch in die Politik vor, so hat sich in den Ländern mit Chemiestandorten eine Allianz zum „Erhalt der chemischen Industrie in Deutschland“ gebildet. Nach Informationen der F.A.Z. schreiben die Ministerpräsidenten der Länder Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Sachsen-Anhalt in einem Standpunktpapier zur Allianz wörtlich: „Ohne ein entschlossenes Entgegensteuern besteht die akute Gefahr der Verlagerung von Produktion und damit Arbeitsplätzen an kostengünstigere Standorte im Ausland.“

Neben einer Absenkung der Stromsteuer schlägt die Bundesländer-Allianz auch einen „zeitlich befristeten Brückenstrompreis“ vor. Eine Abwanderung würde sonst zu einem „erheblichen Schaden für die Volkswirtschaft“ führen. Der VCI rechnet vor, dass bis zu 2,4 Millionen Arbeitsplätze und gut 240 Milliarden Euro Wertschöpfung an der Chemie und den anderen energieintensiven Branchen hingen. Das wiederum würde rund 90 Milliarden Euro an Steuerzahlungen und Sozialversicherungsbeiträgen entsprechen, also etwa einem Fünftel des Bundeshaushalts für 2024.