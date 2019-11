Enercon in der Krise : Angst vor Kahlschlag in der Windbranche

Nach dem geplanten Stellenabbau in Werken des Windradherstellers Enercon wächst die Angst vor einem Kahlschlag in der ganzen Branche. In dieser Woche sollen erste Gespräche mit Landes- und Bundespolitik beginnen, um Auswege aus der Krise des Unternehmens zu skizzieren und die Folgen für betroffene Regionen abzumildern, wie Enercon mit Sitz im ostfriesischen Aurich am Wochenende mitteilte.

Grund für die Einschnitte sei der drastische Rückgang von Neuinstallationen um fast 90 Prozent im laufenden Jahr, an dem sich so schnell nichts ändern werde, sagte der Geschäftsführer des Konzerns, Hans-Dieter Kettwig, der F.A.Z. „Der Kollaps wirkt nachhaltig, der Inlandsmarkt wird sich nach unserer Einschätzung auf absehbare Zeit nicht wieder erholen.“