Endlich den Arzt verstehen : Was habe ich genau – und wie lief die OP?

Nach einem Klinikaufenthalt stellen sich Patienten in Deutschland oft eine Menge Fragen, denn Ärzte nutzen oft komplizierte Fachsprache, die viele Menschen überfordert. Ein Unternehmen aus Dresden will Patienten besser aufklären – dank einer einfachen Lösung.

Nach einem Klinikaufenthalt stellen sich Patienten in Deutschland oft eine Menge Fragen. Was habe ich denn nun genau? Was wurde bei der Operation gemacht? Welches Medikament ist wofür? Eigentlich sollen darüber die Ärzte ausführlich aufklären, doch die stehen in der Regel unter Zeitdruck und nutzen eine komplizierte Fachsprache, die viele Menschen überfordert. Zu Hause wird dann erst einmal gegoogelt.

Das Dresdner Sozialunternehmen „Was hab’ ich?“, eine im Jahr 2011 gegründete Initiative von Medizinstudenten und Ärzten, will daran etwas ändern – und konnte in einem durch den Innovationsfonds der Bundesregierung geförderten Pilotprojekt gerade zeigen, dass die Lösung manchmal ganz einfach ist. Mehr als ein Jahr lang erhielten Patienten des Herzzentrums der Dresdner Uniklinik zusätzlich zum üblichen Entlassbrief, der sich an weiterbehandelnde Ärzte richtet, einen sogenannten Patientenbrief: Dieser wird von einer von dem Unternehmen entwickelten Software automatisch erstellt und erklärt in einfacher Sprache die Diagnosen, Untersuchungen, Behandlungen und die verschriebenen Medikamente.

Gesundheitskompetenz „signifikant verbessert“

So erfährt ein Patient mit einem neuen Bypass zum Beispiel, dass bei ihm aufgrund von Ablagerungen alle drei großen Herzkranzgefäße verengt waren. Diese sind dafür zuständig, das Herz mit sauerstoffreichem Blut zu versorgen, was bei ihm nicht mehr richtig funktioniert hat. Deswegen wurde an mehreren Stellen das verengte Herzkranzgefäß mit einem körpereigenen Blutgefäß überbrückt. Dieses Ersatzblutgefäß nennt man auch Bypass. Im konkreten Fall wurde dafür eine Schlagader aus Brustkorb oder Unterarm verwendet. In der Fachsprache des Entlassbriefs würde hingegen stehen: 5-361.13 Anlegen eines aortokonaren Bypass; Bypass zweifach mit autogenen Arterien.

Erste Ergebnisse der wissenschaftlichen Evaluation des Projekts durch die Medizinische Fakultät der TU Dresden zeigten, dass sich die Gesundheitskompetenz der Patienten „signifikant verbessert“ habe, sagte Ansgar Jonietz, Gründer und Geschäftsführer von „Was hab’ ich?“, der F.A.Z. Sie verstünden ihre Erkrankung besser und wüssten, welche Untersuchungen vorgenommen wurden. Das bestätigt Axel Linke, der ärztliche Direktor des Dresdner Herzzentrums. Insbesondere bei den Kontrolluntersuchungen zeige sich, dass die Patienten besser über das eigene Krankheitsbild informiert seien.

Auch hätten sie mehr Verständnis, wenn sie ihren Lebensstil ändern, sich zum Beispiel gesünder ernähren oder mehr Sport treiben müssten. Zu ähnlichen Ergebnissen war schon die wissenschaftliche Begleituntersuchung zu einem ersten Pilotprojekt mit einer Klinik in Rheinland-Pfalz gekommen. Zwischen 2015 und 2018 wurden – gefördert vom Bundesgesundheitsministerium – mehr als 2500 Patientenbriefe verschickt, die damals allerdings noch vom Ärzteteam des Unternehmens individuell übersetzt wurden.

Enorme Folgekosten

Wie wichtig es ist, dass Patienten ihre Krankheit verstehen und Sicherheit im Umgang damit bekommen, haben Studien immer wieder gezeigt. Sie verhalten sich dann gesundheitsfördernder, befolgen eher die Therapie und nehmen die Medikamente richtig ein. Das dient nicht nur ihrer eigenen Gesundheit: Weil sie seltener zum Arzt gehen und seltener noch mal in die Klinik eingewiesen werden müssen, spart das auch dem Gesundheitswesen enorme Kosten. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation WHO werden drei bis fünf Prozent der Gesundheitsausgaben durch eine unzureichende Gesundheitskompetenz verursacht. Allein für Deutschland bedeutet das etwa 9 bis 15 Milliarden Euro.

Vor wenigen Tagen hat das Bundesgesundheitsministerium deshalb eine Gesundheitsplattform gegründet (www.gesund.bund.de), die über häufige Krankheitsbilder wie Krebs- oder Herzkreislauferkrankungen informiert, die Diagnoseschlüssel auf Entlass- und Arztbriefen erklärt und bei der Suche nach dem nächstgelegenen Hautarzt hilft. Auf Initiative des damaligen Gesundheitsministers Hermann Gröhe (CDU) wurde zudem schon 2017 die „Allianz für Gesundheitskompetenz“ gegründet, der unter anderem verschiedene Verbände und Einrichtungen des Gesundheitswesens angehören.

Das Dresdner Sozialunternehmen „Was hab’ ich?“ wiederum ist ursprünglich mit der Idee gestartet, mit Hilfe ehrenamtlich tätiger Ärzte und Medizinstudenten kostenlos Befunde für Patienten zu übersetzen – bis heute sind es mehr als 45000. Man habe jedoch schnell gemerkt, dass man das grundsätzliche Problem – die unverständlichen Arztbriefe – damit nicht lösen könne, sagt Gründer Jonietz, 36 Jahre alt und studierter Informatiker. So entstanden die Patientenbriefe. Sein Ziel ist, dass sie irgendwann nach jedem Arztkontakt an den Patienten ausgegeben werden, ob im Krankenhaus oder vor Ort in der Praxis. Erste Pilotprojekte im ambulanten Bereich sind schon angelaufen, etwa mit einer Hals-Nasen-OhrenPraxis in Augsburg. Daneben bildet das Unternehmen Ärzte und Medizinstudenten in verständlicher Kommunikation aus. An einigen Universitäten werden die Kurse auch als Wahlfächer angeboten.

Noch offen ist allerdings das künftige Finanzierungsmodell. Bisher finanziert sich das Unternehmen durch öffentliche Forschungsgelder, Kooperationen mit zwei Krankenkassen und Kleinspenden von Patienten. Da die Patientenbriefe dem Gesundheitswesen hohe Ausgaben ersparten, sagt Jonietz, sollten langfristig aus seiner Sicht aber die gesetzlichen Krankenkassen dafür aufkommen.