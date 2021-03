Ende des Notstands in Tokio : Kill-Bill-Restaurant schließt, wie Gouverneurin es wünscht

In Tokio und den angrenzenden Präfekturen endete am Sonntag der Virus-Notstand. Eigentlich. Die Covid-Auflagen der Stadtregierung haben jetzt eine berühmte Restaurantkette zum einlenken gebracht.

Trotz Ende des Virus-Notstands am Sonntag: Leere Restauranttische in Tokio. Bild: dpa

Für Filmfans und politische Nostalgiker ist es eines der berühmtesten Restaurants in Tokio und ein touristischer Anlaufpunkt. Das Gonpachi an der Kreuzung in Nishi-Azabu inspirierte den Regisseur Quentin Tarantino für eine berühmte Kampfszene im Film „Kill Bill“ mit Uma Thurman. Vor vielen Jahren speisten dort auch der amerikanische Präsident George W. Bush und Japans Ministerpräsident Junichiro Koizumi.

Jetzt macht das Restaurant Schlagzeilen, weil der Betreiber nach langem öffentlichem Widerstand gegen die Covid-Auflagen der Stadtregierung eingeknickt ist. Bis zum kommenden Sonntag schließen die Restaurants der Gonpachi-Kette in Tokio jetzt schon um 20 Uhr, so wie es Gouverneurin Yuriko Koike wünscht.

Das mutet absurd an, weil am Sonntag der Virus-Notstand in Tokio und angrenzenden Präfekturen eigentlich schon endet. Doch die Lage hat sich geändert. Erstmals machte die Stadtregierung in dieser Woche von einer neuen gesetzlichen Regel Gebrauch und erteilte 27 Restaurants die Anweisung, früher zu schließen. Folgen sie der Anweisung nicht, droht eine Strafe von bis zu 300.000 Yen (2300 Euro). Die Namen der Restaurants werden nicht bekanntgegeben, um nicht noch mehr Gäste und Nachtschwärmer dorthin zu locken.

Solche strafbewehrten Pandemie-Auflagen sind in Japan neu. Erst im Februar hat das Parlament sie beschlossen. Zuvor hatte die Politik darauf vertraut, dass die Geschäftsleute freiwillig ihren Wünschen folgte. Das klappte im Großen und Ganzen gut. Viele Restaurants schlossen vorübergehend ganz, weil ohnehin keine Gäste kamen und ohne das rentable Abendgeschäft sich der Betrieb nicht lohnte. Anderen half etwa in Tokio ein wenig Druck auf die Sprünge. Die Stadtregierung schickte abends Beamte zur Kontrolle durch die Straßen.

In Japan hilft auch oft die Drohung, Unternehmen öffentlich anzuprangern. Global Dining, das börsengehandelte Unternehmen hinter der Gonpachi-Kette, aber gab nicht nach. Präsident Kozo Hasegawa hielt seine Restaurants im Interesse der Mitarbeiter auf und kritisierte die Auflagen scharf: „Es ist so, als ob man einen Arm abschneidet, weil der Finger entzündet ist“, schrieb er noch vor einer Woche an die Stadtverwaltung. Davon ist jetzt nicht mehr die Rede. Unter Protest fügt Global Dining sich der Macht des Gesetzes.