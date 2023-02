Sie sind seit drei Monaten Chef des Energieversorgers ENBW und wurden mitten hineingeworfen in die Energiekrise. War es weniger dramatisch, als Sie befürchtet hatten?

Was die Versorgung angeht, sind wir gut durch den Winter gekommen. Und wir werden auch in den nächsten Wochen keine Knappheit erleben. In der Betrachtung sollten wir Strom und Gas separieren. Beim Gas hatten wir auch Glück mit den Temperaturen. Es ist wichtig, weiterhin Gas zu sparen. Die Industrie macht das bereits, viele Haushalte aber nicht in dem Umfang, wie es nötig wäre. Beim Strom haben wir Vorsorge betrieben: Brennstoffe wurden beschafft, Kraftwerkskapazitäten bereitgestellt.