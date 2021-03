Aktualisiert am

Airline aus Dubai : Emirates vermisst Berlin in seinem Flugnetz

Am Bord: Emirates-Chef Tim Clark sitzt in einer Boeing 777. Bild: Picture-Alliance

Chef Tim Clark will die die größte A380-Flotte der Welt bis Ende 2021 wieder in der Luft haben. Außerdem spricht er über Krisen-Hilfe aus Dubai und verwehrte Chancen in Europa.