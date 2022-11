Riesenflieger : Emirates träumt von A380-Renaissance

Er galt als Auslaufmodell, doch die Airline aus Dubai will den A380 noch lange nutzen. Der Chef zeichnet eine Zukunft, in der es kaum ohne neue Großflieger geht. Doch bauen will die gerade niemand.

In einem Punkt ist Tim Clark, Chef der Fluggesellschaft Emirates aus Dubai, ein einsamer Kämpfer in der Luftfahrt. Er wünscht sich neue Riesenflugzeuge und eine Renaissance des Doppelstock-Airbus A380. „Wir werden ihn so lange fliegen, wie wir können“, sagte Clark am Dienstag vor Journalisten in Berlin.

Andere Airlines hatten in der Pandemie für sich das Ende des A380 eingeläutet, den Bau hatte Airbus schon vorher mangels Aufträgen eingestellt. Doch Clark hätte gern einen überarbeiteten Riesenflieger. Sein Wunsch auf Nachschub scheint aber auch bei Airbus abgeprallt zu sein. Dort habe man ihm gesagt, dass es eine Neuauflage geben könne, wenn sich Emirates an Entwicklungskosten beteilige. Das wollte Clark dann doch nicht.