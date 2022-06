Staatsoberhaupt von Qatar : Junger Herrscher am Golf

Es ist noch nicht lange her, dass nur wenige von Qatar gehört hatten oder gar wussten, wo das kleine Emirat liegt. In nur wenigen Jahren hat sich das grundlegend verändert. Denn Qatar ist heute ein unentbehrlicher Partner der Bundesrepublik Deutschland. Keine andere arabische Ölmonarchie hat in Deutschland mehr investiert, und an der Evakuierung der deutschen Soldaten und ihrer Ortskräfte aus Afghanistan hatte Qatar großen Anteil. Und jetzt soll das kleine Emirat im Persischen Golf über eine Energiepartnerschaft auch noch helfen, dass wir uns vom Gas aus Russland abkoppeln.

Rainer Hermann Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Dazu war Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am 21. März in Doha zu Gast bei Emir Tamim Bin Hamad Al Thani, und, um die Beziehungen zu vertiefen, besuchte der Emir am 13. Mai in Berlin Bundeskanzler Olaf Scholz. Dabei fiel er schon mit seiner Körperlänge von 1,90 Meter auf, aber auch mit seinen britischen Umgangsformen. Er hatte schließlich als Schüler ein britisches Internat besucht und war danach an der britischen Militärakademie Sandhurst ausgebildet worden.