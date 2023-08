Aktualisiert am

Sie ist Flüchtlingskind und eine der wenigen Frauen, die in der männerdominierten Welt der Autozulieferindustrie an eine Schaltstelle gelangt ist. Emese Weissenbachers Karriere bei Mann+Hummel ist erstaunlich.

Als Emese Weissenbacher das große Besprechungszimmer bei dem Filterspezialisten Mann+Hummel in Ludwigsburg bei Stuttgart betritt, lacht sie. Die quirlige Frau mit den leuchtend roten Locken ist Finanzvorständin des Familienunternehmens mit global mehr als 22.000 Mitarbeitern. Die 58-Jährige ist ein Eigengewächs des Mittelständlers, und den Posten an der Spitze des Finanzressorts strebte sie nach eigenen Worten eigentlich gar nicht an.

Sie sei nur in den ersten fünf Jahren ihres Berufslebens im Finanzbereich tätig gewesen, sagt sie und verweist darauf, dass sie eigentlich vor ihrer Berufung im Jahr 2015 lieber Chief Operating Officer werden wollte, also die oberste Managerin für alle operativen Bereiche des Unternehmens.