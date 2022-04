Russlands Energiekonzerne : Damoklesschwert Embargo

In der Führung des staatlich kontrollierten russischen Energiekonzerns Gazprom dürfte in diesen Tagen Erleichterung herrschen: Die neuen EU-Sanktionen wegen der Gräueltaten an Zivilisten im ukrainischen Butscha umfassen zwar ein Einfuhrverbot für russische Kohle, aber sie betreffen weder russisches Gas noch Öl. Von den drei Energieträgern sind für die EU wie für Russland die Gaslieferungen am sensibelsten. Während von den russischen Kohleexporten nur rund ein Fünftel an europäische Länder geht, sind sie für Gazprom der mit Abstand wichtigste Exportmarkt; von den 2021 insgesamt exportierten 203 Milliarden Kubikmetern Pipeline-Gas wurden 185,1 Milliarden nach Europa inklusive der Türkei geliefert. Sollte das so bleiben und die EU kein Embargo verhängen, könnte Gazprom dank der hohen Gaspreise und des schwachen Rubelkurses in diesem Jahr mit geschätzt rund 60 Milliarden Dollar die höchsten Einnahmen in seiner Geschichte erzielen.

Katharina Wagner Wirtschaftskorrespondentin für Russland und die GUS mit Sitz in Moskau. Folgen Ich folge

Doch Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine hat Gazprom schon erheblichen Schaden zugefügt. Das Prestigeprojekt Nord Stream 2, in das der Konzern Fachleuten zufolge deutlich mehr als die offiziell bekannten 5 Milliarden Dollar investiert haben dürfte, bleibt auf unbestimmte Zeit eingefroren. Westliche Partner haben Russland verlassen, darunter die britische Shell , mit der Gazprom in dem wichtigen Öl- und Gasförderprojekt Sachalin-2 verbunden war. Wie lange Gazprom die Anlage zur Verflüssigung von Erdgas allein weiterführen kann oder ob sich in dieser Zeit neue Partner finden, ist ungewiss.

Nun hat der Konzern auch noch die Kontrolle über seine Aktiva in Deutschland verloren. Vergangene Woche hatte Gazprom versucht, sich von seiner Tochtergesellschaft Gazprom Germania zu trennen, um einem Zugriff deutscher Behörden zuvorzukommen. Da solche Verkäufe in Deutschland einer Genehmigung bedürfen, die Gazprom nicht beantragt hatte, entschied Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) am Montag, die Bundesnetzagentur vorübergehend als Treuhänderin für Gazprom Germania einzusetzen. Daraufhin berief der russische Konzern seine Vertreter im Management der deutschen Tochter ab und teilte mit, Gazprom Germania und die mit ihr verbundene Firma Gazprom Marketing & Trading dürften die Marke Gazprom nicht mehr verwenden.

Die Hoffnungen richten sich nach Peking

Gazprom Germania betreibt über sein Unternehmen Astora in Niedersachsen den größten deutschen Erdgasspeicher; insgesamt steht Astora für rund ein Fünftel aller Gasspeicherkapazitäten in Deutschland. Zudem ist Gazprom Germania mit dem Unternehmen Wingas auch als Gashändler aktiv. Inwiefern sich der Verlust in Deutschland auf Gazprom niederschlägt, ist noch völlig unklar. Analysten der russischen Investmentberatung BCS Express schrieben diese Woche, im Vergleich mit den anderen Schwierigkeiten, denen Gazprom in Europa derzeit gegenüberstehe – gemeint war die Gefahr eines Embargos –, wirke dieses Ereignis wie ein „eher kleines Problem“.

Wie wichtig dem Kreml die Einnahmen aus dem Gasexport sind, hat sich zuletzt mehrfach gezeigt: Das wichtige Pipelinesystem durch die Ukraine ist bisher von russischen Bomben verschont geblieben, und der Kreml ist von seiner anfänglich harten Haltung bezüglich der künftigen Zahlung von Gaslieferungen in Rubel wieder abgerückt. Zudem sind die wichtigen Entscheidungen, die das Gasgeschäft betreffen, zuletzt von Präsident Wladimir Putin persönlich verkündet worden. Die Chefs von Gazprom und dem ebenfalls staatlich kontrollierten Ölkonzern Rosneft , die langjährigen Putin-Vertrauten Alexej Miller und Igor Setschin, die ohnehin nur auf Weisung aus dem Kreml agieren, sind schon länger nicht mehr in Erscheinung getreten.