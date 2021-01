Zweites Vakzin für Europa : EU-Kommission lässt Moderna-Impfstoff zu

Als zweiter Corona-Impfstoff ist ab sofort auch das Mittel des amerikanischen Biotechnologieunternehmens Moderna in der Europäischen Union zugelassen. Das entschied die EU-Kommission am Mittwoch auf Empfehlung der Arzneimittelbehörde EMA, die am Nachmittag ergangen war. Damit kommen bald zusätzliche Impfstoffmengen in Europa auf den Markt. Der Hersteller will einem Rahmenvertrag zufolge nach und nach 160 Millionen Einheiten an die EU-Staaten liefern. „Wir werden mehr als genug sichere und wirksame Impfungen zum Schutz aller Europäer haben“, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Der Moderna-Impfstoff gilt als ebenso wirksam, aber etwas unkomplizierter in der Verwendung als das Mittel von Biontech/Pfizer, das am 21. Dezember als erstes die EU-Zulassung bekam. Er muss anders als deren Mittel nicht auf minus 70 Grad gekühlt gelagert werden, sodass er einfacher ausgeliefert werden kann. Die Vereinigten Staaten hatten schon vor Weihnachten eine Notfallgenehmigung für den Moderna-Impfstoff erteilt, auch in Kanada und Israel wurde er zugelassen. Mit dem Biontech-Impfstoff sind seit dessen Zulassung am 21. Dezember inzwischen Hunderttausende EU-Bürger geimpft worden. Der holprige Start der Impfkampagne hatte aber für Kritik gesorgt.

Spahn: Wir haben genug Impfstoff für alle

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verteidigte die Impfkampagne in Deutschland am Mittwoch gegen die Kritik. „Die Tage des Impfstarts sind Tage der Zuversicht“, sagte er in Berlin. Er verstehe, dass viele Menschen Fragen hätten, wenn nicht überall die Dinge gleich so funktionierten wie erhofft. Fehler müssten behoben werden. Mehrere konkrete Kritikpunkte wies er aber zurück: So gebe die Bundesregierung sämtliche Daten der Hersteller zu den Impfstoff-Lieferungen umgehend an die Länder weiter. Außerdem betonte er, dass es genug Impfstoff „für alle in Deutschland“ geben werde. „Wir haben genug, mehr als genug Impfstoff für alle bestellt“, sagte Spahn.

Dem Minister zufolge sollen die ersten Dosen des Moderna-Impfstoffs voraussichtlich in der kommenden Woche in Deutschland ankommen. Deutschland rechnet in den ersten Wochen mit mindestens 1,5 Millionen Dosen. Insgesamt hat sich die Bundesrepublik über die EU 50 Millionen Impfdosen von Moderna gesichert.

Anfang der Woche hatte Moderna seine Produktionsprognose für dieses Jahr angehoben und geht nun davon aus, statt 500 Millionen mindestens 600 Millionen Dosen des Impfstoffs herstellen zu können. Moderna investiere weiter und stelle zusätzliches Personal ein, um potentiell bis zu eine Milliarde Dosen herstellen zu können. Das 2010 gegründete Unternehmen hatte im Frühjahr die erste Corona-Impfstoffstudie in Amerika gestartet.

Die Wirksamkeit des Moderna-Impfstoffs liegt nach der abschließenden Analyse der zulassungsrelevanten Studie bei gut 94 Prozent. Biontech und Pfizer hatten die Wirksamkeit ihres Vakzins auf 95 Prozent beziffert. Beide Impfstoffe basieren auf einer neuen Technologie, der sogenannten Boten-RNA (mRNA), die den menschlichen Zellen die Information zur Produktion von Proteinen und damit zur Bekämpfung der Krankheitserreger vermitteln soll.