E-Autohersteller : Musk will 20 Millionen Teslas im Jahr verkaufen

Elon Musk verfolgt mit Tesla ambitionierte Ziele. Bild: Reuters

Tesla-Chef Elon Musk will in den nächsten Jahren mehr und günstigere E-Autos verkaufen. Außerdem sollen Batterien bald ohne seltene Erden auskommen. Neue Modelle kündigt Musk aber keine an.