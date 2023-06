Aktualisiert am

Die Börse gibt, die Börse nimmt: Erst im vergangenen Dezember war der Franzose Bernard Arnault in der Rangliste des Finanzdienstes Bloomberg zum reichsten Menschen der Welt aufgestiegen. Als Chef und Großaktionär des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton brachte er es darin auf ein Privatvermögen von schätzungsweise 171 Milliarden Dollar (etwa 161 Milliarden Euro) – und überflügelte damit erstmals für mehr als ein paar Stunden den bisherigen Spitzenreiter Elon Musk, Chef und Anteilseigner des US-Autoherstellers Tesla.

Der Grund ist einfach, der Aktienkurs von LVMH erklomm wegen der starken Nachfrage nach Taschen, Uhren und anderen Luxusgüterartikeln neue Re­kordhöhen, während Tesla in der An­legergunst deutlich an Zuspruch verloren hatte. Doch ein knappes halbes Jahr später hat sich der Wind gedreht: Nun ist es der LVMH-Kurs, der wegen schwächerer Wachstumsaussichten in Märkten wie China schwächelt und seit Jahresbeginn um weniger als 20 Prozent zugelegt hat, während es für den Kurs von Tesla , dessen Mo­dell Y Schätzungen zufolge im ersten Quartal das meistverkaufte Auto der Welt war, im gleichen Zeitraum um mehr als 60 Prozent raufging.

Musk kommt damit laut Bloomberg nun auf ein Vermögen von 192 Milliarden Dol­lar, Arnault dagegen muss sich mit 187 Milliarden Dollar begnügen. Der Abstand zum Drittplatzierten, dem Amazon-Gründer und -Aktionär Jeff Bezos aus den USA, bleibt aber im Großen und Ganzen gewahrt, er kommt laut Bloomberg aktuell auf 144 Milliarden Euro.

Mehr zum Thema 1/

Die Top 11 der reichsten Menschen sind Männer, wobei die reichste Frau die L'Oréal-Erbin Françoise Bettencourt Meyers auf Platz 12 mit 86 Milliarden US-Dollar ist. Auch in der übrigen Top Ten finden sich ausschließlich Amerikaner. Reichster Deutscher ist laut der Rangliste der Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne mit einem Vermögen von rund 41 Milliarden Dollar.