Twitters neuer Eigentümer : Elon Musk hat ein Chinaproblem

Nachdem am Montag der Verkauf von Twitter Schlagzeilen gemacht hatte, hieß der Twitter-Kanal „The Relevant Organs“ (Die zuständigen Organe), der das Siegel des chinesischen Staatsrats trägt, mit „warmen Glückwünschen“ den neuen Besitzer der „führenden Propagandaplattform der Welt“ willkommen. Nun müsste mit „Genosse Musk“ besprochen werden, wie eine „zufällige, aber betriebsstörende Inspektion von Teslas Chinageschäft vermieden“ werden könne.

Bei dem Kanal handelt es sich um Satire. Doch der Umstand, dass der neue Twitter-Eigentümer auch der Chef des in China höchst erfolgreichen Autoherstellers Tesla ist, wirft selbst bei dem nach Musk zweitreichsten Menschen der Welt Fragen auf. „Hat die chinesische Regierung gerade ein wenig Einfluss auf den Marktplatz erhalten?“, fragte Amazon-Gründer Jeff Bezos auf Twitter über einem Artikel und rückte damit eine vielleicht nicht jedem bekannte Tatsache ins Licht der Weltöffentlichkeit: China ist für Musks wichtigstes Unternehmen der zweitwichtigste Markt und ein bedeutender Produktionsstandort. Musks Neuerwerbung Twitter hingegen ist die wichtigste Plattform für Kritik an Chinas autoritärer Regierung.

Lob und Widerspruch

Niemandem dürfte dieser Widerspruch klarer sein als Musk selbst. Als der US-Bundesstaat Kalifornien im März 2020 einen Lockdown verhängte und damit einen Produktionsstopp der Tesla-Fa­brik in Fremont erzwang, schalt Musk es als „faschistisch“, die „Menschen mit Gewalt in ihren Häusern einzusperren“. Zwei Jahre später wenden Chinas Machthaber tatsächlich Gewalt an, um die 26 Millionen Einwohner Schanghais in vielen Fällen seit nunmehr sieben Wochen in ihren Wohnungen einzusperren. Tesla hat in seiner riesigen „Gigafactory“ im Osten der Stadt schon eine Produktion von weit mehr als 40.000 Fahrzeugen verloren. Doch Musk twitterte nun einzig und allein, Tesla leiste in China „unglaubliche Arbeit“.

Andere Twitter-Nutzer sind nicht so zurückhaltend im brutalen Schanghaier Lockdown. Das belegen viele Inhalte zu dem Thema. Videos chinesischer Polizisten, wie sie auf positiv Getestete einprügeln, das Totschlagen von deren Hunden, atemraubende Berichte aus den verdreckten Isolationslagern, Attacken wütender Anwohner auf lokale Parteiführer und die tausendfach geäußerte Meinung internationaler Fachleute, Präsident Xi Jinping fahre aus purer Machtgier und entgegen aller Vernunft mit dem Festhalten an seiner Null-Covid-Doktrin die zweitgrößte Wirtschaft der Welt an die Wand – all das wird minütlich neu dargeboten auf der Plattform, die nun Tesla-Chef Musk gehört.

Vertrieb ohne lokale Partner

Tesla habe im ersten Quartal des laufenden Jahres in China seinen Umsatz um 53 Prozent gesteigert, der nun ein Viertel der internationalen Erlöse ausmache, schrieb die Parteizeitung „Global Times“ am Montag. Chinas Regierung hat den Elektroautohersteller zwar hofiert. Sie hat dem Unternehmen gestattet, sein Geschäft ohne chinesischen Partner zu betreiben. Der Vorreiter aus den Vereinigten Staaten soll so mit seinem Technologievorsprung und seinem Netz an Zulieferern die E-Auto-Branche der Volksrepublik mitziehen und wettbewerbsfähig machen. Doch im Frühjahr vergangenen Jahres bekam Tesla offensichtlich staatlich orchestrierten Zorn chinesischer Kunden zu spüren, nachdem Videos brennender Autos des Herstellers aufgetaucht waren. Prompt brach der Absatz ein.

Durch Twitter sei Musk in China angreifbar geworden, folgerte nun Amazon-Gründer Bezos. Er glaube, dass dadurch eher für Tesla die „Komplexität“ in dem Markt zunehmen werde, anstatt dass die Plattform zensiert werde. „Aber wir werden sehen.“