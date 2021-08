Aktualisiert am

Elon Musk in Brandenburg

Elon Musk in Brandenburg :

Elon Musk in Brandenburg : „Entspanntes abendliches Treffen“

Elon Musk in Brandenburg (Archivbild) Bild: Reuters

Der Tesla-Chef ist auf Deutschland-Besuch. In Brandenburg sprach er mit der Landesregierung über den Fabrikbau in Grünheide. Am Freitag wird CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet auf der Baustelle erwartet.