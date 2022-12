Elon Musk : Das gerupfte Genie

Aktualisiert am

Elon Musk hat mit dem Drama um die Twitter-Übernahme am eigenen Mythos als Vorzeigeunternehmer gekratzt und seinem Imperium geschadet. Er polarisiert wie nie zuvor – und die Welt sieht ihn von seiner hässlichen Seite.

Elon Musk hat noch Freunde da draußen. Sein Raumfahrtunternehmen Space X liefert der Ukraine in den kommenden Monaten noch einmal Tausende zusätzlicher Starlink-Antennen, um dort die Internetversorgung aufrechtzuerhalten. Mykhailo Fedorov, der stellvertretende Ministerpräsident, verhandelte nach eigenen Angaben direkt mit Musk. „Als wir einen kräftigen Blackout hatten, habe ich ihm am selben Tag geschrieben, und er hat sofort reagiert.“

Musk verstehe die prekäre Lage, lobte Fedorov. Ohne Musks frühere Antennenlieferungen hätte das Militär der Ukraine Probleme, die Kommunikation aufrechtzuerhalten. Einen Teil hatte Musk offenbar gestiftet, einen Teil haben Regierungen und verschiedene Organisationen bezahlt. Musk hat zwar mit einem Vorschlag für einen „Friedensplan“ zwischenzeitlich auch für Irritationen in dem Land gesorgt, trotzdem ist er hier für viele Menschen ein Held.

So viel Bewunderung spürt Musk in diesen Tagen freilich nicht überall. Vielmehr gehört er zu den am schärfsten kritisierten Unternehmerpersönlichkeiten, und das nicht erst, seit er sich mit der Übernahme von Twitter auf politisch heikles Terrain begeben hat. Gerade im linken politischen Lager wird er zunehmend als Feindbild gesehen.

Bemerkenswerte Kehrtwende

Das ist durchaus erklärungsbedürftig, schließlich wirkt sein unternehmerisches Portfolio ausgesprochen grün und menschenfreundlich. Musk hat mit Erfolg und gegen viele Widerstände schnittige Elektroautos auf den Markt gebracht und die Raumfahrt mit wiederverwendbaren Raketen revolutioniert. Er stattet Häuser mit Solarmodulen aus, bringt das Internet in Krisenregionen und treibt ein neues Nahverkehrskonzept mit unterirdischen Tunneln voran. Der im Silicon Valley oft erhobene Anspruch, die Welt besser zu machen, lässt sich bei ihm nicht so leicht als leere Worthülse abtun wie bei vielen anderen Unternehmern.

Dennoch reiben sich die Menschen an ihm, und Musk trägt selbst dazu bei. Er ist ein Großmaul, liebt die Provokation und kultiviert seinen Ruf als Exzentriker. Als er im vergangenen Jahr die amerikanische Kultshow „Saturday Night Live“ moderieren durfte, fragte er das Publikum: „Ich habe Elektroautos neu erfunden und schicke Menschen mit einem Raumschiff zum Mars. Habt ihr tatsächlich geglaubt, ich sei ein ganz gewöhnlicher tiefenentspannter Kerl?“ Anders ausgedrückt: Jemandem von seinem Kaliber sollte man eine gewisse Verschrobenheit doch wohl durchgehen lassen. Oder sie sogar charmant finden.

Aber nicht jeder ist bereit, Musk als den Vorzeigeunternehmer zu würdigen, als der er sich selbst versteht. US-Präsident Joe Biden hat ihn mit Verachtung und Spott gestraft, bisweilen hatte es den Anschein, er ignoriere ihn demonstrativ. Wenn er über Elektroautos spricht, dann meidet er tunlichst das Wort Tesla.

Musk reagiert mit Pöbeleien auf Schulhofniveau

In den umfangreichen Förderplänen für Elek­troautos wollte er Vorschriften unterbringen, die andere Hersteller gegenüber Tesla bevorzugt hätten. Gerne erwähnt er, wie Ford und General Motors neue Arbeitsplätze schaffen, während Teslas Fabriken in Kalifornien oder Texas mit Zehntausenden Arbeitsplätzen unerwähnt bleiben. Es wirkt fast kindisch, und Musk hat mit Pöbeleien auf Schulhofniveau gekontert. Er nannte Biden eine „feuchte Sockenpuppe in menschlicher Form“.