Twitter-Chef : Wer sind die Männer hinter Musk?

Geht er oder geht er nicht – und wenn ja, wann? Elon Musk hält die Welt dieser Tage mal wieder in Atem. Er hatte Twitter -Nutzer abstimmen lassen, ob er Chef des Kurznachrichtendiensts bleiben soll. „Soll ich als Chef von Twitter zurücktreten? Ich werde mich an die Ergebnisse dieser Umfrage halten“, schrieb er in der Nacht zu Montag auf Twitter. Die Nutzer konnten mit „Ja „oder „Nein“ abstimmen. Das Ergebnis fiel eindeutig aus. 57,5 Prozent der insgesamt mehr als 17,5 Millionen Teilnehmer stimmten für einen Rücktritt, 42,5 Prozent dagegen.

Bis zum Wechsel dürfte es noch eine Weile dauern. Musk teilte nach der Abstimmung mit, dass er noch einen Nachfolger sucht: „Ich werde als CEO zurücktreten, sobald ich jemanden finde, der blöd genug ist, den Job zu übernehmen! Danach werde ich nur noch die Software- und Server-Teams leiten.“

Klar ist: Musk wäre auch ohne seinen Managerposten der mächtigste Mann bei Twitter, schließlich gehört ihm die Firma. Die ehemalige Führungsriege, die bis zu seinem Einstieg das Unternehmen geleitet hatte, hat das Unternehmen ohnehin freiwillig verlassen oder wurde rausgeworfen. Zweifellos hat Musk längst eigene Vertraute bei dem Kurznachrichtendienst installiert.

Da wäre zum einen Jared Birchall, der als rechte Hand Musks gilt und als Leiter seines Family-Offices mit dem Namen Ex­cession das nicht gerade unbedeutende Vermögen des Milliardärs verwaltet. Vor knapp 6 Jahren hat Birchall es in das engste Umfeld Musks geschafft. Seit 2018 ist er zudem Geschäftsführer von Musks Unternehmen Neuralink, das an der Verbindung des menschlichen Gehirns mit Computern über Implantate forscht. Auch bei anderen Musk-Unternehmungen übernimmt Birchall Funktionen, schließlich steckt ein Großteil von Musks Kapital in den Unternehmen. Wie viel Einfluss er auf das operative Geschäft hat, ist aber nicht bekannt.

Musks Mädchen für alles

Der 48-Jährige war vor seinem Engagement bei Musk als Investmentbanker bei Goldman Sachs, Merrill Lynch und Morgan Stanley tätig. Seine Kontakte in amerikanischen Finanzkreisen sollen ihm dem Vernehmen nach wohl auch da­bei geholfen haben, die Finanzierung für die 44 Milliarden Dollar teure Übernahme von Twitter aus dem Boden zu stampfen. Zudem agiert Birchall als Musks Botschafter in der Politik, spricht dort über die Ansichten seines Chefs zu Meinungsfreiheit und Zensur.

Birchall hält sich gern im Hintergrund, er gilt als ruhig und sachlich. Damit bildet er den Gegenpol zum Exzentriker Musk, der schon mehr als einmal seine Twitter-Follower über wichtige Entscheidungen abstimmen ließ oder plötzlich alle seine Häuser verkaufen wollte. Um Letzteres soll sich Birchall gekümmert haben, genauso wie um das Anheuern von Kindermädchen oder Sicherheitspersonal.

Posse um Privatdetektiv

Wie sehr Musk Birchall vertraut, lässt sich anhand von Gerichtsunterlagen nachvollziehen. Ein Höhlentaucher hatte 2018 im Fernsehen Musks Pläne als Un­sinn bezeichnet, mit einem U-Boot eine damals in einer thailändischen Höhle gefangene Jugend-Fußballmannschaft zu retten. Musk reagierte mit einer Serie an Tweets und bezeichnete den Taucher unter anderem als „Pedo Guy“, als Pädophilen, woraufhin er wegen Verleumdung auf 190 Millionen Dollar Schadenersatz verklagt wurde.