Elon Musk : „Bitte arbeiten Sie bei Tesla Giga Berlin“

Ob Tesla-Chef Elon Musk die Rede zur Eröffnung der neuen Gigafactory Berlin nächstes Jahr tatsächlich auf Deutsch halten wird? Zumindest arbeitet er sich langsam vor. „Bitte arbeiten Sie bei Giga Berlin! Es wird super Spaß machen!!“ twitterte Musk in der Nacht zum Freitag.

Der Aufruf und das Lob in eigener Sache haben einen Grund: Kurz zuvor hatte Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) in einem Gespräch mit der F.A.Z. gesagt, dass der amerikanische Elektroautohersteller im brandenburgischen Grünheide nicht wie bislang bekannt rund 12.000 Arbeitsplätze schaffen will, sondern perspektivisch bis zu 40.000 Stellen entstehen könnten. Steinbach hatte Musk vergangene Woche im Rahmen von dessen Deutschlandbesuch zu einem Gespräch über die weiteren Pläne des Unternehmens getroffen. Dass nun mehr als dreimal so viele Stellen entstehen sollen als ursprünglich geplant, wurde unter Tesla-Fans in sozialen Netzwerken mit Begeisterung aufgenommen. Sogleich machten Spekulationen die Runde, welche Modelle neben dem Model Y noch in Deutschland entstehen könnten.

Schon seit einiger Zeit betreibt Musk über den Kurznachrichtendienst, aber auch vor Ort eine regelrechte Werbeoffensive, was die Fabrik in Grünheide angeht. Während seines Besuchs in dem 8300-Einwohner-Ort im Berliner Umland vergangene Woche postete er passend zum Richtfest in Grünheide ein Foto von sich im Zimmermanns-Outfit und ebenfalls auf Deutsch ein Herzchen-gesäumtes Lob für „Ihre hervorragende Arbeit an Giga Berlin!!“

Tesla will vom kommenden Sommer an zunächst bis zu 500.000 Elektroautos jährlich in Grünheide bauen. Das Brandenburger Wirtschaftsministerium rechnet damit, dass die Genehmigung für das Gesamtprojekt bis Mitte Dezember erteilt sein wird. Bislang baut Tesla mit vorläufigen Genehmigungen und auf eigenes Risiko. Am 23. September findet im benachbarten Erkner in der Stadthalle eine öffentliche Anhörung des Landesumweltamts mit Gegnern des Projekts statt. Rund 400 Einwendungen sind eingegangen. Hauptkritikpunkt ist der Wasserbedarf der Fabrik, den Tesla zwar durch Anpassungen in seinem Bauantrag zuletzt deutlich reduziert hat. Allerdings geht es darin nur um den ersten Bauabschnitt, nicht um die weiteren Ausbaustufen der Fabrik. Unter anderem soll auf dem Gelände auch noch eine Batteriezellenfertigung entstehen.

Bei seinem Deutschland-Besuch war Musk auch auf das Wasserthema angesprochen worden – und machte keinen Hehl daraus, dass er die Sorgen für übertrieben hält. Die Kiefern rund um die Baustelle sähen doch ziemlich grün aus, die Gegend könne also nicht besonders trocken sein. Seine Lust, in Deutschland zu bauen, hat die Diskussion rund um die Umweltauswirkungen der Fabrik zumindest bislang noch nicht geschmälert. „Deutschland rocks“, befand Musk.