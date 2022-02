Aktualisiert am

Elon Musk aktiviert Starlink in der Ukraine

Krieg in Osteuropa

Krieg in Osteuropa :

Krieg in Osteuropa : Elon Musk aktiviert Starlink in der Ukraine

Unternehmer Elon Musk teilte mit, dass er den Satelliteninternetdienst Starlink in der Ukraine aktiviert habe. Bild: AFP

Der US-Unternehmer und Tesla-Gründer Elon Musk hat die Aktivierung des Satelliteninternetdienstes Starlink seines Unternehmens SpaceX in der Ukraine verkündet. „Starlink ist jetzt im Betrieb. Weitere Terminals unterwegs“, schrieb Musk am Samstag auf Twitter. Es werde daran gearbeitet, weitere Stationen freizuschalten.

Zuvor hatte der ukrainische Minister für Digitales, Mychailo Fedorow, Musk aufgefordert die Ukraine angesichts des russischen Einmarsches mit Satelliteninternet zu versorgen. „Während Sie versuchen, Mars zu kolonisieren, versucht Russland die Ukraine zu besetzen“, schrieb Fedorow auf Twitter an Musk. Er solle doch bitte den Starlink-Dienst in der Ukraine freischalten. In Reaktion auf Musks Antwort bedankte sich Fedorow bei dem US-Amerikaner auf Twitter und bei „jedem“, der die Ukraine unterstütze.

Starlink von SpaceX betreibt rund 2000 Satelliten. Ziel des Programms ist es, weiten Teilen der Erde einen Zugang zum Internet zu gewähren. Am Freitag hatte das Unternehmen rund 50 weitere Satelliten ins All befördert. Es war zunächst unklar, ob und wie der Dienst in der Ukraine tatsächlich genutzt werden konnte.