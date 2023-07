Elektromobilität in den USA : Sieben Autohersteller laden bald gemeinsam

Ein Tesla an einer Station in Atlanta Bild: EPA

Elektrische Schnellladesäulen sind überall auf der Welt das Nadelöhr der Elektromobilität. Um in Amerika den Rückstand gegenüber dem Elektropionier Tesla und seinem Supercharger-Netz aufzuholen, haben sich gleich sieben Autohersteller zusammengeschlossen. BMW , General Motors , Honda , Hyundai , Kia , Mercedes-Benz und der Opel-Mutterkonzern Stellantis gründen nun ein neues Gemeinschaftsunternehmen, das vom kommenden Jahr an zusätzliche Schnelllademöglichkeiten in Nordamerika schaffen soll.

Ziel sei es, mindestens 30.000 Schnellladepunkte in nordamerikanischen Städten und an Autobahnen zu errichten. Die Ladestationen sollen für alle Fahrer von Elektrofahrzeugen zugänglich sein und sowohl die europäischen CCS-Anschlüsse als auch die NACS-Technologie (North American Charging Standard) unterstützen, hieß es in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Mittwoch. Ein derart großer Zusammenschluss ist neu in der Automobilbranche. Und auffällig ist auch, dass der Volkswagen -Konzern nicht mit von der Partie ist.

Tesla-Netz reizt auch andere

Bisher hatten sich die einzelnen Hersteller stets mit kleineren Kooperationen begnügt. Mercedes hatte beispielsweise mit seinem New Yorker Partner MN8 Energy, einem Betreiber von Solarenergie- und Batteriespeichern, den Aufbau eines eigenen Schnellladenetzes mit rund 400 Ladestationen und mehr als 2.500 Ladepunkten in den USA und Kanada bis zum Ende des Jahrzehnts angekündigt. Nach Ford und General Motors setzen die Stuttgarter inzwischen aber ebenfalls auf das Supercharger-Netz von Tesla. Denn dieses Ladenetz existiert schon und Mercedes kann es seinen Elektrokunden sofort anbieten. Zudem laden die Autos an den Tesla-Säulen schnell und zuverlässig.

Das neue Gemeinschaftsunternehmen soll die ersten Stationen im Sommer kommenden Jahres in den USA errichten, Kanada solle später hinzukommen, hieß es. Wie viel die sieben Autohersteller investieren und wie viel Subventionen sie erhalten, blieb am Mittwoch offen. Stattdessen stellten die Unternehmen nur auf die wachsende Bedeutung ihres Infrastrukturprojektes ab.

Dazu verwiesen sie auf die Prognose des Energieministerium der Vereinigten Staaten (National Renewable Energy Laboratory), wonach 182.000 Schnellladestationen benötigt werden, um die bis zu 42 Millionen Elektrofahrzeuge im Jahr 2030 mit Strom zu versorgen. Nach Angaben der Behörde gibt es in den USA derzeit rund 32.000 öffentliche Schnellladestationen, die von 2,3 Millionen Elektrofahrzeugen genutzt werden können. Das entspricht einem Verhältnis von 72 Fahrzeugen je Ladestation.