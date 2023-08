Aktualisiert am

Etwa zwanzig Fahrräder im Minimaldesign parken vor dem „Service Hub“ des Fahrradanbieters Vanmoof. „Hier sind sie, die hübsch unkomplizierten Vanmoof S4 & X4“, so preist die Werbung am Fenster noch seine Modelle an. Dabei ist für Vanmoof-Fahrer gar nichts mehr unkompliziert: Der jahrelang gehypte Anbieter schicker E-Fahrräder ist insolvent, und weil die meisten seiner Ersatzteile spezielle Eigenprodukte sind, stehen Kunden nun schlecht da.

Klaus Max Smolka Redakteur in der Wirtschaft.

Immerhin: Der barackenartige Zweigeschoss-Bau im Gewerbegebiet am früheren Amsterdamer Holzhafen hat geöffnet. Nachdem ein Gericht Vanmoof im vergangenen Monat für insolvent erklärte, waren Filialen erst einmal geschlossen, mancherorts versammelten sich wütende Kunden. Nun begrüßen hier zwei junge Mitarbeiter freundlich, wenn auch hilflos. Zur Reparatur einliefern kann man sein Fahrzeug nicht mehr, nur noch ein längst hergebrachtes wieder abholen – aber auch das unrepariert.