Elektroauto : Europa kann auch Batterien

Europas Aufholjagd im globalen Elektroauto-Rennen beginnt an einem unwahrscheinlichen Ort. Skellefteå ist eine abgelegene Kleinstadt mit 35 000 Einwohnern hoch oben im Norden Schwedens, neun Autostunden von Stockholm entfernt. Ausgerechnet hier soll ein Meilenstein für die europäische Autoindustrie gesetzt werden – und zwar von einem Unternehmen, dessen Name bisher nur Fachleuten geläufig ist: Das schwedische Start-up Northvolt will nächstes Jahr in Skellefteå als erster heimischer Hersteller in Europa eine Fabrik eröffnen, in der Lithium-Ionen-Akkus für Elektroautos in Großserie gefertigt werden.

Sebastian Balzter Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Marcus Theurer Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Bisher sind Europas Autohersteller bei dieser Schlüsseltechnologie fast vollständig von asiatischen Batterielieferanten abhängig. So wie der schwäbische Autokonzern Daimler. Das Unternehmen verkündete am Freitag eine Partnerschaft mit dem chinesischem Batteriehersteller Farasis. Kein anderes europäisches Unternehmen ist so weit wie Northvolt, zu dessen Investoren unter anderem die deutschen Konzerne Volkswagen und BMW sowie die amerikanische Investmentbank Goldman Sachs zählen, aber auch eine schwedische Versicherung und die Beteiligungsgesellschaft des Möbelkonzerns Ikea. Das Fabrikgelände in Skellefteå ist so groß wie 70 Fußballfelder, zwei der drei Gebäudeblöcke stehen schon. „Die grünsten Batterien der Welt“ werde man hier fertigen, verspricht Northvolt vollmundig und investiert dafür rund 1,6 Milliarden Euro.

Aber das soll nur der Anfang sein. Northvolt spielt auch eine Schlüsselrolle in der Elektroauto-Offensive des deutschen Volkswagen-Konzerns. Gemeinsam mit den Schweden baut der größte Autohersteller der Welt im niedersächsischen Salzgitter seine erste eigene Batteriezellenfabrik. 900 Millionen Euro investierte VW vergangenes Jahr in die Kooperation, einschließlich einer Beteiligung von 20 Prozent an Northvolt. „Die Fabrik in Skellefteå ist quasi die Blaupause für das Werk in Salzgitter“, sagt Northvolt-Vorstandschef Peter Carlsson.

Europas Hoffnungsträger im Norden Schwedens

Der frühere Tesla-Manager, der sein Ingenieursdiplom an der Technischen Universität in Luleå abgelegt hat, sogar noch weiter im Norden als Skellefteå, hat das Unternehmen vor fünf Jahren zusammen mit zwei schwedischen Privatinvestoren und einem früheren Tesla-Kollegen aus Italien gegründet. Es ist kein Zufall, dass das in Schweden und nicht irgendwo sonst in Europa passiert ist. Das Land verfügt über gewaltig viel Wasserkraft. Sie liefert fast die Hälfte der schwedischen Stromproduktion, ganz ohne CO2-Ausstoß. Das ist nicht nur sauber, sondern auch günstig: Unternehmen zahlen in Schweden für ihre Stromrechnung durchschnittlich nur halb so viel je Kilowattstunde wie in Deutschland.