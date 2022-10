Gefürchteter Hedge-Fonds : Die Methode Elliott

Aktualisiert am

Elliott demonstriert dieser Tage seine Taktik der Portfolio-Fluktuation: Der aktivistische Hedge-Fonds geht den Medizinkonzern Fresenius an – und zieht sich aus einem kleinen Unternehmen zurück.

Nächstes Ziel für Elliott: Fresenius mit Fresenius Medical Care in Bad Homburg vor der Höhe. Bild: Imago

Wenn Nabeel Bhanji auf den Plan tritt, werden deutsche Vorstände schnell nervös. Für den amerikanischen Hedge-Fonds Elliott betreut der Londoner Portfoliomanager öfters die Investitionen in Deutschland – vor Jahren etwa im Übernahmeringen um den Pharmakonzern Stada. Im neuesten bekannten Elliott-Einstieg, Fresenius, steht er einmal nicht im Vordergrund: Stattdessen habe Elliotts Pharmateam in Bad Homburg angeklopft, ist in der Finanzszene zu hören.

Dem Medizinkonzern gilt der jüngste Anlauf der Amerikaner, in einem Dax-Konzern mitzumischen. Diesen Monat wurde bekannt, dass sich Elliott mit einem Paket unter 3 Prozent in Fresenius eingekauft hat: Der Moment ist aus Sicht des Hedge-Fonds günstig, steht das Unternehmen doch vor einem Umbruch mit einem neuen Vorstandsvorsitzenden.