Neue Merck-Chefin : Eine resolute Ärztin an der Spitze

Der Pharma- und Chemiekonzern bekommt als erstes Dax-Unternehmen mit Belén Garijo eine Frau an der Spitze. Im kommenden Frühjahr übernimmt sie den Posten in der Geschäftsführung – mit neuen Gesichtern in ihrem Team.

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass es mit dem Darmstädter Pharma-, Spezialchemie- und Laborausrüstungshersteller Merck ausgerechnet ein jahrhundertealtes Unternehmen ist, dass als erstes eine Frau an die Spitze eines Dax-Konzerns beruft. Am 1. Mai kommenden Jahres wird Belén Garijo, die derzeit die Pharmasparte des mehr als 350 Jahre alten Konzerns führt, die Geschäfte von Stefan Oschmann übernehmen, dem amtierenden Vorsitzenden der Geschäftsführung.

Ilka Kopplin Redakteurin in der Wirtschaft. F.A.Z.

Oschmann war zehn Jahre lang in der Geschäftsführung, davon fünf an der Spitze. „Dass unser Unternehmen über ein äußerst starkes Portfolio, eine hervorragende Unternehmensbewertung und glänzende Zukunftsaussichten verfügt, ist aufs Engste mit dem Namen Oschmann verbunden“, sagte Johannes Baillou, der Vorsitzende des Gesellschafterrats der E. Merck KG, über die die Familie ihre Anteile am Dax-Konzern hält. Merck ist nach wie vor überwiegend in Familienhand.

Der nun entschiedene Wechsel hatte sich schon angedeutet, als die 60 Jahre alte Spanierin im Sommer zur Stellvertreterin befördert worden war. Nun also ist es offiziell. „Mit Belén Garijo wird eine international sehr erfahrene und hoch anerkannte Managerin den Vorsitz der Geschäftsleitung übernehmen“, sagte Baillou. Garijo, die nach vielen Stationen bei anderen Pharmaherstellern im Jahr 2011 zunächst als Leiterin des Biopharmageschäfts zu Merck gekommen ist, kenne das Unternehmen ausgezeichnet und habe hervorragende Arbeit bei der Transformation der Pharmasparte geleistet. Damit spricht der Gründernachfahre auf eine lange währende Phase an, in der der Konzern aus den eigenen Laboren keine neuen umsatzbringenden Medikamente generieren konnte.

Im Zusammenspiel mit Oschmann, der ebenfalls 2011 als Vorstand für die Pharmasparte zu Merck kam, krempelte sie den kriselnden Geschäftsbereich um, stampfte wenig erfolgversprechende Projekte ein, organisierte die Forschung und Entwicklung neu und verordnete dem Konzern weniger Therapiegebiete. Die Ziele sind dabei klar gesteckt: Bis 2022 will der Konzern mit neuen Produkten rund 4 Milliarden Euro mehr umsetzen, davon soll die Hälfte die Pharmasparte beisteuern. Zu wichtigen Gewinnträgern sollen dann das Medikament Mavenclad gegen Multiple Sklerose sowie das Krebsimmuntherapeutikum Bavencio avancieren, das mittlerweile gegen mehrere Krebsarten zugelassen ist. Ältere Arzneien bringen zwar nach wie vor mehr Umsatz ein, allerdings weisen die beiden neuen Mittel krasse Zuwachsraten aus.

Noch weitere Posten in Geschäftsführung neu besetzt

Die resolute Managerin, die Englisch mit spanischem Akzent spricht, scheut solche Aufgaben nicht, hat sie doch früh bewiesen, dass sie sich Konflikten stellt, als die Tochter eines Angestellten und einer Hausfrau in Madrid Medizin studieren wollte und wegen geänderter Regularien nicht zugelassen wurde. Die junge Frau aus der spanischen Kleinstadt Almansa protestierte mit anderen dagegen. Mit Erfolg, die Regeln wurden geändert. Im persönlichen Umgang wirkt Garijo nüchtern und direkt. Die Mutter zweier erwachsener Töchter bezeichnet sich als ehrgeizig und zielorientiert. Diese Eigenschaften werden ihr auf ihrem neuen Posten helfen.

Schließlich hat Merck noch weitere wichtige Posten neu besetzt. Die Leitung der Pharmasparte wird spätestens zum 1. Januar kommenden Jahres von Peter Guenter übernommen, der seit 2017 Vorstandschef des börsennotierten Pharmaunternehmens Almirall ist. Der Belgier war zuvor in verschiedenen Positionen für den französischen Pharmakonzern Sanofi tätig. „Peter Guenter ist ein langjähriger und ausgezeichneter Kenner des internationalen Pharmasektors“, sagte Familienvertreter Baillou. Merck verfüge über eine „attraktive Pipeline“ und sei in wichtigen Märkten gut positioniert. „Das ist eine hervorragende Ausgangsbasis für weiteres Wachstum“, sagte er.

Die Laborausrüstungssparte Life Science bekommt spätestens im April 2021 mit Matthias Heinzel ebenfalls einen neuen Verantwortlichen, nachdem Udit Batra im Sommer das Unternehmen verlassen hatte. Batra wurden Ambitionen auf die Konzernspitze nachgesagt. Der gebürtige Deutsche Heinzel ist derzeit noch beim Chemiekonzern Dupont beschäftigt und wird künftig von Darmstadt und dem amerikanischen Burlington aus arbeiten.

Sorgenkind des Konzerns bleibt derweil die Spezialchemiesparte, die unter dem seit längerem schwächelnden Geschäft mit Flüssigkristallen für Displays leidet. Den Bereich verantwortet weiterhin Kai Beckmann. Vor rund einem Jahr hatte Merck für den Bereich den milliardenschweren Zukauf des Halbleiterzulieferers Versum übernommen, um sich stärker auf die digitalisierte und vernetzte Welt auszurichten. Mit an Bord bleibt zudem Finanzvorstand Marcus Kuhnert.