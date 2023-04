Die Fertighausbranche kann eigentlich nicht klagen. Zwar hat der Auftragseingang im vergangenen Jahr nachgelassen, aber die meisten Unternehmen sind ohnehin ausgelastet. Hier und da berichten Geschäftsführer und Firmeneigentümer unter dem Siegel der Verschwiegenheit, dass sie gar nicht so unglücklich sind, die alten Aufträge abarbeiten zu können. Bei einer Auslastung bis Mitte 2024 ist die mittelständisch geprägte Fertighausindustrie mit ihrem Gesamtumsatz von 3,75 Milliarden Euro durch aktuelle Ausschläge nach oben oder unten kaum aus der Fassung zu bringen. Sie hat Planungssicherheit.

Und sie kennt seit mehr als zehn Jahren nichts anderes als Wachstum. Lag unter den in Deutschland gebauten Ein- und Zweifamilienhäusern der Anteil der Fertighäuser zur Jahrtausendwende bei 13,5 Prozent, so waren es im vergangenen Jahr 23,5 Prozent. Bei der Fokussierung auf Deutschland, wo 90 Prozent der Häuser verkauft werden, und beim Nord-Süd-Gefälle ist es geblieben. In Baden-Württemberg, dem deutschen Fertighaus-Mekka, steuert der Anteil auf 40 Prozent zu. Dafür liegt er in Niedersachsen unter 10 Prozent.