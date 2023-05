Fast zwei Jahrzehnte lang war der deutsche Fleischmagnat Clemens Tönnies ein Freund Russlands. Er äußerte sich wohlwollend über den russischen Präsidenten Wladimir Putin und überreichte ihm bei jedem Treffen eine gepökelte Schweinshaxe. Das Logo des staatlichen russischen Gasunternehmens Gazprom prangte auf den Trikots des Fußballvereins Schalke 04, bei dem Tönnies lange Aufsichtsratschef war. Auch als andere davor warnten, dass Russland zu einer globalen Bedrohung werde, stellte er sich öffentlich hinter den Kreml.

Die Beziehungen des ostwestfälischen Unternehmers zu Putin und russischen Spitzenbeamten zahlten sich für beide Seiten aus. Während die von Tönnies kontrollierten Firmen über hundert Millionen Euro an Darlehen und Zuschüssen vom russischen Staat erhielten, konnte Russland über Gazproms Sponsoring-Aktivitäten gezielte Lobbyarbeit in Deutschland betreiben. Erst mit dem russischen Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar 2022 kam es zum endgültigen Bruch. In einer ausführlichen Stellungnahme zu den Reuters-Recherchen erklärte Tönnies, er sei weder ein Freund noch ein Verbündeter Putins gewesen. Seine geschäftlichen Beziehungen zu Russland hätten sich nicht von denen anderer deutscher Firmen unterschieden.

Interviews der Nachrichtenagentur Reuters mit mehr als 40 Personen, die Einblick in die Aktivitäten von Tönnies und Gazprom haben, sowie die Durchsicht Hunderter Seiten an Dokumenten geben Aufschluss darüber, wie Russland diese Verbindung zu seinem Vorteil nutzte und auf welche Weise Tönnies davon profitierte. Die Geschichte des Schlachthof-Chefs ist in Deutschland kein Einzelfall. Jahrzehntelang pflegte Russland die Beziehungen zu deutschen Industriellen. Deutsche Regierungschefs – beginnend mit Bundeskanzler Willy Brandt in der Zeit des Kalten Krieges – förderten die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Moskau, um Frieden und Wohlstand zu sichern. Deutschland wurde zu Russlands wichtigstem westlichen Partner und zum größten Gasimporteur. Berlins Vertrauen in seine „Ostpolitik“ hielt auch dann noch an, als sich Russland unter Putin änderte.

Schalke-Loge als Lobbytreff

Eine wichtige Rolle für die russische Einflusskampagne spielte Schalke 04, dessen Aufsichtsratvorsitz Tönnies 2001 übernahm. Der Verein war verschuldet und brauchte einen großzügigen Sponsor. Gazprom war damals ohnehin auf der Suche nach einer deutschen Fußballmannschaft, um sein Image aufzupolieren. Das Vorbild für den Energiekonzern war der Kauf des englischen Clubs Chelsea durch den russischen Oligarchen Roman Abramowitsch im Jahr 2003, wie ein ehemaliger Gazprom-Manager sagte. Tönnies erklärte, er habe im Zuge seiner Mitgliedschaft im Ostausschuss der deutschen Wirtschaft, einer Lobbygruppe, erfahren, dass Gazprom auf der Suche nach einem Fußballverein war. Er habe daraufhin Gespräche mit mehreren Vertretern im Ostausschuss und der deutschen Politik geführt, um den Kontakt herzustellen.