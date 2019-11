F.A.Z. exklusiv : Sophia Thomalla investiert in Schotter-Start-up

In Gütersloh wird mit einer App an der Zukunft der deutschen Bauindustrie gefeilt. Das Start-up Schüttflix kann sogar eine prominente Investorin für sich gewinnen.

Wenn Christian Hülsewig nach Schüttgut gefragt wird, erzählt er zuerst von seinem Bauernhof. „Ich bau da mit meinem Bruder echt viel um, weil ich das einfach gerne mache. Wenn ich komme, müssen da zwei Lkw-Ladungen Sand liegen, damit ich Samstag morgens was tun kann.“ Die Schwierigkeit sei nur, erzählt er, dass der Sand nie da abgeladen werde, wo es vorgesehen ist. „Der Bauernhof ist ein bisschen größer, hat nicht eine Einfahrt, sondern drei. Da kannst du dir noch so viel Mühe geben, dem Händler zu erzählen, wo er genau abladen soll – das Zeug kommt da nicht an.“ Also hat der 33-jährige Ostwestfale, dem man seine Herkunft an der Mundart recht deutlich anhört, eine App gebaut, in der Kunden per Handyfoto den Sandhaufen genau dorthin bestellen können, wo er gebraucht wird.

Das ist aber nicht alles, was „Schüttflix“ kann. Die App ist eine digitale Plattform, die Abnehmer, Produzenten und Spediteure an einen Tisch bringt. Der Kunde wählt die Art von Schüttgut aus, die er haben will, und bekommt alle verfügbaren Lieferanten aufgelistet. Hinter jedem steht, was ihn die Tonne Sand (oder Schotter, Erde, Kies und so weiter) inklusive Lieferung zur Baustelle kostet.