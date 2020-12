Rückblick auf 2020 : Die Manager des Jahres

Manager können die Welt verändern. Zum Guten wie zum Schlechten. Selten ist das so deutlich geworden wie im zu Ende gehenden Jahr, in dem die Corona-Pandemie das alles überragende Thema gewesen ist. Das Virus hat von China aus seinen tödlichen Siegeszug angetreten und Tod und Leid für die ganze Welt gebracht. In diesen dunklen Stunden waren es die Pharmabranche und vor allem die jungen Biotechunternehmen, die der Menschheit zunächst die Hoffnung auf eine bessere Zukunft und später einen in Rekordtempo entwickelten Impfstoff gegeben haben.

Erfreulicherweise mischten hier deutsche Spieler ganz vorne mit. Allen voran Biontech aus Mainz um seinen Chef und Gründer Ugur Sahin und seine Frau Özlem Türeci, welches den ersten zugelassenen und eingesetzten Impfstoff der westlichen Welt entwickelte. Auch Curevac aus Baden-Württemberg will im kommenden Jahr an den Markt gehen.