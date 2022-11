Lebensmittelpreise : Sind Eigenmarken immer günstiger als Handelsmarken?

In der Regel sind Eigenmarken günstiger. „Jetzt, wo die Verbraucher sparen möchten und müssen, sind die Eigenmarken des Handels eine der besten Möglichkeiten – ohne größeren Qualitätsverlust –, zu sparen“, sagt auch Werner Reinartz, Direktor Institut für Handelsforschung (IFH) an der Universität zu Köln. Jedoch sind Preisunterschiede zwischen Handels- und Herstellermarken laut dem Marktforschungsinstitut GFK nicht mehr so groß wie noch vor der höheren Inflation. Das liegt daran, dass auch die Eigenmarken immer häufiger im Preis steigen. „Natürlich muss man sich nichts vormachen, auch die Handelsmarken haben sich zwischenzeitlich deutlich verteuert“, sagt Reinartz. Laut GFK sogar deutlich stärker als die Herstellermarken. Trotzdem seien laut dem Handelsexperten Eigenmarken in der Regel zwischen 30 und 40 Prozent günstiger als die Herstellermarken. Jedoch lohnt sich immer auch der direkte Vergleich der einzelnen Produkte, schließlich gibt es auch für Herstellermarken immer wieder Angebote und Rabatte.

Werden Eigenmarken nicht sowieso immer von den großen Herstellern produziert?

Es stimmt, es gibt Eigenmarken, die von bekannten Herstellern produziert und unter den Labels der Händler verkauft werden. So macht zum Beispiel der Gebäckhersteller Lambertz gar kein Geheimnis daraus, auch Eigenmarken für den Handel herzustellen. Auch bei bekannten Herstellern wie Bauer Milch, Frosta oder Bonduelle ist das der Fall. Das heißt aber nicht, dass es sich bei dem Eigenmarken-Produkt um eine exakte Kopie des teuren Markenproduktes handelt. Bei den Eigenmarken werden nämlich durchaus andere Rezepturen oder Inhaltsstoffe verwendet.