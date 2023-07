Aktualisiert am

Die Großmolkerei Ehrmann ist in Russland nach dem Angriffskrieg aktiver denn je – und taucht ab, wenn es um Putins Krieg geht. Einer Studie zufolge ist das Umsatzwachstum das drittgrößte internationaler Unternehmen.

Christian Ehrmann kann es nicht gefallen, wie sein Unternehmen gerade wahrgenommen wird. Die Großmolkerei aus Oberschönegg im Allgäu, deren Vorstands­vorsitzender er ist, gilt als besonders russlandfreundlich, und das wurde zu Wochenbeginn deutlicher denn je: Ehrmann ist zwar seit Langem in Putins Reich aktiv, aber erstens wurden die Geschäfte nach Kriegsausbruch noch intensiviert. Und zweitens hat eine Untersuchung der privaten Hochschule „School of Economics“ in Kiew und der Nichtregierungsorganisation „B4ukraine“ Ehrmanns Russland-Kurs wieder ins Bewusstsein gerufen – das Unternehmen macht dort weiter, als gäbe es keinen Krieg.

Thiemo Heeg Redakteur in der Wirtschaft.

Uwe Marx Redakteur in der Wirtschaft.

Damit ist es eines unter vielen, national wie international. Und doch ist die Verschwiegenheit der süddeutschen Milchverarbeiter besonders hartnäckig. Als Familienunternehmen unterliegt Ehrmann nicht den Berichtspflichten, die börsennotierte Konzerne erfüllen müssen. Legal und nicht sanktioniert sind die Geschäfte ohnehin. Aber Unternehmen wie der Landmaschinenhersteller Claas, ebenfalls in Familienhand, waren auskunftsfreudiger und begründeten, warum sie in Russland geblieben sind. Ehrmann, das seine soziale und gesellschaftliche Verantwortung betont, könnte ebenfalls erläutern, warum es mit seinen Gewinnsteuern den russischen Staat, mithin auch dessen Militär, mitfinanziert. Oder was gegen einen Abbruch der Verbindungen spricht.