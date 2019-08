Mit 82 Jahren : Ehemaliger VW-Chef Ferdinand Piëch gestorben

Ferdinand Piëch, der frühere Vorstands- und Aufsichtsratsvorsitzende von Volkswagen, ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Das bestätigten gut informierte Kreise der Deutschen Presse-Agentur. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung unter Berufung auf das Rosenheimer Klinikum darüber berichtet. Piëch war demnach auf einer Reise nach Oberbayern, um an einer Veranstaltung teilzunehmen.

Wie die Zeitung schreibt, soll Piëch am Sonntagabend in einem Rosenheimer Restaurant zu Abend gegessen haben. Der frühere Manager sei gegen 21.45 Uhr „vor den Augen seiner Ehefrau Ursula Piëch [...] unvermittelt kollabiert“.

Danach wurde Piëch demnach ins Rosenheimer Klinikum geliefert, wo er starb. Nach Informationen von „Bild“ ist die Ursache seines Zusammenbruchs unklar.

Der 1937 in Wien geborene Ferdinand Piëch war viele Jahre der mächtige Mann im Volkswagen-Reich – dann trat er turbulent ab im Streit mit der Familie und dem Unternehmen. Sein Aktienpaket am VW-Porsche-Imperium verkaufte er.

Leben des Ferdinand Piëch: Volkswagen, Familie, Geld

Die Laufbahn des Ingenieurs ist einzigartig: Er begann in den siebziger Jahren bei Porsche seine Karriere, wo er später gezwungenermaßen weichen musste, weil der damalige Porsche-Chef Ferry Porsche verfügt hatte, dass alle Familienmitglieder aus der Firma gehen mussten, da es mit ihnen nur Streit und Zwietracht gebe. Später wechselte er zu Audi. Von 1993 bis 2002 war er Vorstandsvorsitzender des VW-Konzerns, anschließend wechselte er in den Aufsichtsrat.

Als Aufsichtsratsvorsitzender prägte er Volkswagen über Jahrzehnte und war die bestimmende Figur im Wolfsburger Konzern. Sein größter Triumph war es, die feindliche Übernahme von VW durch Porsche zu vereiteln, den Spieß umzudrehen und am Ende doch dem Clan die Macht im integrierten Großkonzern zu sichern. Ein weiterer Erfolg: Er schaffte es, mehr als zehn Millionen Fahrzeuge in einem Jahr zu verkaufen. Er galt als maßgeblicher Protagonist der Familien Porsche und Piëch, der VW-Großaktionäre. Seine Macht schien zeitweilig unbegrenzt: 2012 hievte er sogar seine Frau Ursula in den VW-Aufsichtsrat. Piëch galt als mächtiger Strippenzieher und Königsmacher hinter den Kulissen.

Doch 2015 kam es zum Bruch, nachdem Piëch seinem Ziehsohn, dem damaligen VW-Chef Martin Winterkorn, öffentlich das Vertrauen entzogen hatte. Es folgte ein beispielloser Machtkampf zwischen Piëch und Winterkorn, den der Aufsichtsratschef verlor. Am 25. April 2015 legte er schließlich dieses Amt und alle weiteren Aufsichtsratstätigkeiten im VW-Konzern nieder.

Mehr zum Thema 1/

In einem Porträt der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung über den ehemaligen Manager hieß es im Jahr 2015: „Drei Dinge zählen im Leben des Ferdinand Piëch: Volkswagen, Familie, Geld. In dieser Reihenfolge. So bekennt er es selbst. VW steht also noch vor der Familie. Er hatte seine Gründe für diese Reihenfolge.“ Piëch hatte nach eigenen Angaben zwölf Kinder aus vier Beziehungen.