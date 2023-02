Ehemaliger Tesla-Manager : Durch die harte Musk-Schule

Aktualisiert am

New York

Der Deutsche Tobias Duschl hat intensive Jahre bei Tesla erlebt. Heute ist er selbst Vorstandschef. Er hat sich einiges von Musks Führungsstil abgeschaut – aber weiß auch, was er anders machen würde.

Elon Musk fällt in diesen Tagen als Eigentümer von Twitter mit einem rabiaten Führungsstil auf. Er hat drastisch Personal abgebaut und seinen restlichen Beschäftigten eingetrichtert, „extrem hardcore“ zu arbeiten, wenn sie im Unternehmen bleiben wollen. Solche Töne sind Tobias Duschl nicht fremd. Er kennt sie aus seinen fast sieben Jahren bei Tesla, dem ebenfalls von Musk geführten Elektroautohersteller.

Roland Lindner Wirtschaftskorrespondent in New York. Folgen Ich folge



Er erinnert sich an ein ständiges Arbeiten unter Hochspannung, mit Phasen, in denen er sich „in einem künstlichen Flow-Zustand“ fühlte, völlig fixiert auf seine Aufgaben. „Ich habe mich manchmal monatelang morgens um sieben in die ersten Konferenzen eingewählt und abends um elf die letzten E-Mails geschrieben, ohne Rücksicht auf irgendetwas um mich herum“, erzählt er.