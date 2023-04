Der Machtkampf in der Lebensmittelbranche wächst sich aus. „Wir haben Lieferstopps von 17 Konzernen“, berichtet Edeka-Vorstandschef Markus Mosa über den Umfang der Probleme, von denen immer stärker auch die Verbraucher betroffen sind. Der Mars-Konzern hat vor 260 Tagen schon die Lieferungen eingestellt, allmählich sind auch die eigenen Lagerbestände abgebaut: „Da wird es in den Regalen schon dünn“, sagt Mosa. Wann es den beliebten Mars-Riegel wieder geben wird, will er nicht vorhersagen. „Ich bin sicher, er kommt wieder. Aber ich weiß nicht wann, es wird eher in Monaten als in Wochen sein.“

Ähnlich wird es bald mit Artikeln von Procter & Gamble gehen. Der Konzern hat im März die Lieferungen für Edeka komplett eingestellt. Pampers-Windeln werden die Edeka-Kunden deshalb wohl spätestens ab Juni nicht mehr in ihrem Supermarkt finden. In dem von Pampers geradezu dominierten Windelmarkt versucht Edeka einen anderen Lieferanten zu gewinnen. Vielleicht könne die bisher eher in Nordeuropa verbreitete Windelmarke Huggies von Kimberly-Clark ab Mitte des Jahres Pampers ersetzen, sagte Mosa im Rahmen des Jahrespressegesprächs von Edeka. Es sei aber noch nicht sicher, ob die nötigen Kapazitäten für Edeka zur Verfügung stünden.

Der Hauptgrund für solche Lieferstopps sind die hohen Preissteigerungen, die von den Markenartikel-Herstellern verlangt werden. Dabei geht es um Milliarden. Allein bei Edeka machten die Markenartikel-Hersteller im vergangenen Jahr Preiserhöhungen im Volumen von 3 Milliarden Euro geltend, gleich im Januar sei man mit weitere Forderungen über 1,2 Milliarden Euro konfrontiert worden, berichtete Mosa. Harte Verhandlungen hätten im vorigen Jahr die Hälfte der Preisforderungen verhindert. Vom Rest wiederum habe man nicht alles an die Kundschaft weitergeben wollen oder können. Man habe auch einen Ergebnisrückgang um 250 Millionen Euro hingenommen, um die Preise trotz der Inflationstreiber möglichst stabil zu halten.

Dutzende Marken fehlen im Edeka-Regal

Die Verhandlungspartner von Edeka sind Multi-Markenkonzerne. So ist Mars jenseits der Süßwaren ein wichtiger Lieferant von Tiernahrung (Frolic, Pedigree, Kitekat), zu Procter & Gamble gehören neben Pampers eine Vielzahl von Pflege und Haushalts-Artikeln (Ariel, Lenor, Swiffer, Pantene, Gillette, Always). Neben diesen beiden Konzernen hat auch Pepsico seine Lieferungen komplett eingestellt, wo neben Getränken auch Snacks (Lay’s) zum Programm gehören. Unilever habe in großen Teilen des Programms Lieferstopps verhängt, so Mosa. Auch Henkel und Schwartau nannte er im Kontext mit den Lieferstopps. Umgekehrt habe Edeka seine Bestellungen bei vier Konzernen gestoppt, darunter Mondelez (Milka, Philadelphia) und Meica (Wurstwaren).

Die geforderten Preiserhöhungen seien nicht gerechtfertigt, so die Einstellung von Mosa. Er verweist darauf, dass die Rohstoffpreise teilweise längst wieder gesunken seien (etwa bei Waschmitteln, bei Öl und Fetten sowie Zucker und Weizen). Auch die Frachtraten für die Importe seien wieder gefallen. Der Edeka-Chef sieht sich bestätigt von den Gewinn-Meldungen aus den Konzernen (siehe Graphik). Bei Procter & Gamble etwa sei der Umsatz um 4,5 Prozent gestiegen, die Kosten aber nur um 2 Prozent.

Andere Einzelhändler dürften von den Preiskämpfen ähnlich betroffen sein, machen dies aber teilweise nicht so publik oder verfolgen eine andere Strategie. Edeka als Verbund von rund 3500 selbständigen Kaufleuten und 408.900 Beschäftigten hat im vergangenen Jahr einen Umsatz von 66,2 Milliarden Euro erzielt und ist damit der Platzhirsch im deutschen Lebensmittel-Einzelhandel. Die genossenschaftlich organisierte Gruppe mit Zentrale in Hamburg kommt nach eigenen Angaben auf einen Marktanteil von 21,7 Prozent (plus 8 Prozent für den Discounter Netto, der ebenfalls zu Edeka gehört). Die großen Wettbewerber Rewe (mit Penny), die Schwarz-Gruppe (Lidl und Kaufland) sowie Aldi sind zwar jeweils größere Unternehmen als Edeka, aber nur wegen ihres Auslandsgeschäfts.

Auch Migros springt gern als Lieferant ein

Leere Regale gibt es deswegen in den deutschen Geschäften aber nicht, vielmehr stoßen andere Lieferanten in die Lücke. Den Nestlé-Konzern bezeichnete Mosa als einen der Gewinner um das neu zu verteilende Geschäft, ebenso Vitakraft im Bereich von Tiernahrung. Auch die schweizerische Migros-Genossenschaft wird immer wichtiger als Partner, erkennbar etwa durch Skai-Kaugummis statt Wrigleys.

Außerdem nimmt in jüngster Zeit das Geschäft mit Eigenmarken stark zu, deren Preise oft auf Discount-Niveau liegen. Allein im vergangenen Jahr sei der Umsatz damit um fast 2 Milliarden Euro (24 Prozent) gestiegen. Allerdings räumte der Edeka-Chef ein, dass es nicht immer einfach sei, dafür Produzenten mit freien Kapazitäten zu finden. Edeka wolle selbst Produktionsbetriebe übernehmen, sofern sich die Möglichkeit ergebe.

Insgesamt plant die Edeka-Gruppe in diesem Jahr Investitionen von mehr als 3 Milliarden Euro. Zudem muss das Hamburger Unternehmen bereit stehen, sofern der Online-Händler Picnic für seine Expansion weitere Finanzierungsrunden braucht. Der niederländische Lieferdienst gehört großteils noch den Gründern, Edeka ist aber mit knapp 25 Prozent beteiligt und will diesen Anteil auch nicht verwässert sehen. Gegen den Einstieg eines anderen strategischen Investors sei man abgesichert, betonte Mosa. „Mit Picnic können wir eine maßgebliche Rolle spielen im Online-Markt“, sagte er. Nach dem erfolgreichen Start in Nordrhein-Westfalen werde jetzt Hamburg beliefert, in Kürze sollen Berlin und Hannover/Braunschweig folgen. Noch in diesem Jahr erwartet er eine Milliarde Euro Umsatz. Für die selbständigen Einzelhändler, denen Edeka gehört, ist Picnic ein direkter Konkurrent. Sie sollen in Zukunft aber auch an den Gewinnen beteiligt werden.