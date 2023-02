Was waren das noch für Zeiten, als man für neun Euro in Europa herumfliegen konnte! Mit schlechtem Klimagewissen natürlich und nur mit Handgepäck, aber trotzdem mit einiger Vorfreude. Das ist noch gar nicht so lange her. In den Jahren vor der Corona-Pandemie war das und noch häufiger vor 2011, als es in Deutschland noch keine Luftverkehrsteuer gab.

Dyrk Scherff Redakteur im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Doch die Zeiten dürften fürs Erste vorbei sein. Die Preise sind schon im vergangenen Jahr gerade in den Ferien­monaten kräftig gestiegen, als gefühlt al­le Deutschen den Flug ans Mittelmeer nachholen wollten, den ihnen die Pandemie verwehrt hatte. Und als es gleich­zeitig die Fluggesellschaften nicht schafften, eine ausreichend Zahl von Flügen anzubieten. Für 2023 scheint keine Besserung in Sicht.