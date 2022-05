Beliebtes Video-Fußballspiel : Die FIFA plant schon die „EA Sports FC“-Konkurrenz

Erste Anzeichen für das Ende der nunmehr 23 Jahre andauernden Partnerschaft hatte es schon im Oktober gegeben. Nun ist es offiziell: Das mit Abstand beliebteste Video-Fußballspiel heißt ab 2023 nicht mehr „FIFA“, sondern „EA Sports FC“, wie der amerikanische Videospieleanbieter Electronic Arts (EA) am Dienstagabend mitteilte. Die Partnerschaft mit dem Fußballweltverband FIFA werde nicht verlängert. Das für diesen Herbst geplante „FIFA 2023“ wird somit vorerst das letzte Spiel aus dem Hause EA mit dem Namen des Verbandes sein.

Benjamin Fischer Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Entsprechend werden Spieler künftig keine Weltmeisterschaften und anderen Turniere, an denen die FIFA die Rechte hält, spielen können. Ansonsten ändere sich EA zufolge nichts. Auch die exklusiven Partnerschaften mit nationalen Ligen wie der Bundesliga, der britischen Premier League, „La Liga“ aus Spanien oder der italienischen Serie A würden fortgeführt. Nutzer können folglich auch weiterhin mit den entsprechenden Teams in den jeweiligen Stadien spielen.

FIFA will eigenes Spiel anbieten

Wie die New York Times berichtet, soll die FIFA mindestens eine Verdopplung der sich bislang auf 150 Millionen Dollar belaufenden Lizenzgebühr gefordert haben. Finanzielle Fragen waren aber offenkundig nicht der einzige Grund für die Trennung. Zudem soll die FIFA darauf gepocht haben, ihre Marke parallel auch in anderen digitalen Plattformen und Spielen präsentieren zu können.

Der Verband sprach am Mittwoch von einer „Diversifizierung“ der Rechte. Ab 2024 will die FIFA nun ein eigenes Video-Spiel in Konkurrenz zu EA vermarkten. Hierfür spreche man mit Investoren und Spieleanbietern. Schon in diesem Jahr sollen in Hinblick auf die Weltmeisterschaft in Qatar eigene Gaming-Angebote auf den Markt kommen. Das Spiel mit dem FIFA-Namen werde das „beste für Spieler und Fußball-Fans“ sein, wird FIFA-Präsident Gianni Infantino in einer Mitteilung zitiert.

Der FIFA-Name sei der einzige globale und originale Titel und somit die „Konstante“. Tatsächlich wird „FIFA“ seit langem von vielen als Synonym für das Videospiel verwendet. Ein weiteres Angebot mit dem Segen des Verbandes könne da zunächst für Verwirrung sorgen, merkte Karol Severin vom Analysehaus Midia Research an. Allerdings verfüge EA nicht nur über langjährige Expertise auf technischer Seite, sondern habe durch die Lizenzvereinbarungen mit den nationalen Ligen ein weiteres Faustpfand in Petto.

Im EA-Statement werden nicht zufällig Vertreter des europäischen Fußballverbandes UEFA sowie diverser Top-Ligen mit der Kernaussage zitiert, auch für „EA Sports FC“ an Bord zu bleiben. Wie lange diese Verträge laufen, wurde nicht mitgeteilt. Zweifellos wäre es ein erheblicher Nachteil für das neue, „eigene“ FIFA-Spiel, müsste es ohne die Abbilder von Spielern und Trikots oder Logos großer Vereine starten. Ohne den Exklusivvertrag mit EA habe die FIFA aber natürlich mehr Möglichkeiten das große Feld Gaming zu bespielen, so Severin auf Twitter. Ein Spiel nach dem Vorbild des aktuellen „FIFA“ sei nur eine Variante.