Lime-Chef Wayne Ting : „Nur die falsch geparkten E-Roller werden gesehen“

Herr Ting, vor einigen Wochen hat Ihr Rivale Bird angekündigt, sich aus Deutschland und weiteren europäischen Ländern zurückzuziehen – auf einem hart umkämpften Markt wie der Mikromobilität ein Triumph für Sie. Haben die Sektkorken geknallt?

Es macht mir keine Freude, wenn unsere Freunde aus der Branche sich zurückziehen. Unsere größte Konkurrenz ist das Auto, nicht andere Anbieter im Bereich Mikromobilität, vor allem in einem Autoland wie Deutschland. Einen Mitstreiter darin zu verlieren, Menschen vom Auto auf umweltfreundlichere Alternativen umsteigen zu lassen, ist immer ein Verlust. Unser Deutschlandgeschäft unterscheidet sich allerdings deutlich von dem von Bird. Wir haben dieses Jahr 30 Prozent mehr Fahrten verzeichnet, sind in viele neue Städte expandiert. Deutschland ist der größte und wichtigste Markt in Europa für uns. Es gibt hier so viele große Städte. Wir fangen gerade erst an, das Potential in Deutschland auszuschöpfen.