E.ON-Chef : „Eine Kostenlawine kommt auf uns zugerollt“

Aktualisiert am

Leonhard Birnbaum sieht die Energiewende und den Industriestandort Deutschland in Gefahr. Im Interview erklärt der E.ON-Chef, was sich dringend ändern muss.

Vor der Bundestagswahl überbieten sich die Parteien mit Bekenntnissen zum Klimaschutz und zur Energiewende. Kommt jetzt der große Schub?

Das kann man nur hoffen. Es ist überhaupt noch nicht angekommen, wie groß die Herausforderung ist, die wir uns selber aufs Tapet gelegt haben. Alle reden drüber, aber es fehlt mir in der Politik die Anspannung. Dass Deutschland schon 2045 vollständig statt 2050 weitgehend klimaneutral sein soll, ist eine unglaubliche Verschärfung.

Aber das ist so nonchalant im Wahlkampf durchgelaufen. Die Kraftanstrengungen, die das für ganze Industrien bedeutet, die dafür erforderlichen Investitionen – da macht man sich noch viel vor. Es ist dramatisch, was da an Wandel ansteht.