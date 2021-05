Neuer E.on-Chef : Ein Start mit Risiken

Aktualisiert am

Leonhard Birnbaum wird gewusst haben, dass seine erste Hauptversammlung als E.on-Vorstandschef kein reines Vergnügen werden würde. Und vielleicht war er auch ganz froh, dass das Treffen wieder virtuell abgehalten wurde, sodass ihn das laute Murren vieler Anleger nur digital und nicht direkt in einem Konferenzsaal erreichte. Sein langjähriger Vorgänger Johannes Teyssen hatte ihn beim Führungswechsel Anfang April vorgewarnt. Die Märkte hätten die „Stärke des neuen Konzerns“ noch nicht richtig verstanden, Birnbaum werde den Aktionären das Potential und die Chancen besser vermitteln müssen. Damit hatte der neue Spitzenmann am Mittwoch denn auch gut zu tun. Bei E.on ist Überzeugungsarbeit gefragt.

Helmut Bünder Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf. Folgen Ich folge

Der Vorstandschef trug ordentlich auf. „Nie in den letzten Jahren war E.on besser aufgestellt, nie waren die Aussichten besser. Wir haben uns neu erfunden“, rührte er die Werbetrommel für den großen Konzernumbau, mit dem Teyssen den Essener Energieversorger konsequent auf das Netzgeschäft und den Vertrieb ausgerichtet hat. Von mehreren Seiten hagelte es Kritik. Nicht an dem neuen Chef, dem die Anleger eine Menge zutrauen, sondern daran, dass sich die neue Strategie auf dem Kurszettel bisher einfach nicht auszahlen will.