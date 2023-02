Für den klimafreundlichen Lastwagenantrieb wird an ganz unterschiedlicher Technik gearbeitet. Noch führt am Diesel aber kein Weg vorbei.

Wenn es um den Antrieb für den Lastwagen der Zu­kunft geht, nimmt Iveco-Chef Gerrit Marx kein Blatt vor den Mund: „Dieser Batteriewahnsinn führt uns nicht zum Ziel“, sagte Marx vor wenigen Tagen bei einem Be­such von grünen Abgeordneten und Fachleuten, die sich am Iveco-Standort Ulm über die praktischen Erfahrungen mit Lastwagenmotoren informieren wollten. Der Iveco-Chef mutet ihnen in seiner Präsentation zum Einstieg rhetorisch viel zu, und wären seine Gäste nicht pragmatische Grüne aus Baden-Württemberg mit vielen Berührungspunkten zur In­dustrie, hätte der Besuchstermin in der Lastwagenfabrik allzu leicht mit rhetorischen Duellen oder mit Abbruch unter Protest enden können.

Für den Chef des Lastwagen-Herstellers – kontrolliert von der Agnelli-Familie, mit Gesellschaftssitz in Amsterdam, Hauptverwaltung in Turin und Pilotproduktion für alternative Antriebe in UIm – gibt es zwei klare Prämissen: In seiner Präsentation ist auch eine Kurve mit der steigenden Entwicklung der CO2-Konzentration in der Erdatmosphäre enthalten; Marx sagt, allein schon im Interesse seiner kleinen Kinder wolle er die Kurve nach unten gebogen sehen. Zweitens sagt Marx immer wieder, er verkaufe seine Lastwagen mit jeder Art von alternativem Antrieb, wenn der denn von seinen Kunden, den Spediteuren, bestellt werde. Im Gegensatz zu manchen deutschen Herstellern, die sich mehr auf den batterieelektrischen Antrieb konzentrieren, bietet Iveco so gut wie alle alternativen Antriebsformen an, und auch grüne Politiker sind neugierig, auf dem Ulmer Testgelände auf Proberunden mitgenommen zu werden.