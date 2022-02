Ausbau der E-Mobilität : VW plant Zellfabrik nahe Valencia

Noch will Volkswagen es nicht offiziell bestätigen, aber die Entscheidung über den Standort scheint gefallen zu sein. Europas größter Autokonzern will laut spanischen Medien sein drittes Batteriezellwerk für rund 3,5 Milliarden Euro in Sagunto bauen. In Deutschland und Schweden entstehen schon zwei Fabriken, sechs sind in ganz Europa geplant. Die Industriestadt am Mittelmeer, die 30 Kilometer von Valencia entfernt liegt, setzte sich nun gegen mehrere spanische Bewerber durch. Die Extremadura, Aragonien und Katalonien hatten sich ebenfalls beworben. In Martorell nahe Barcelona befindet sich die Fabrik der VW-Tochtergesellschaft Seat, wo von 2025 an kleinere Elektroautos hergestellt werden sollen.

Die spanische Regierung soll sich eigentlich für die strukturschwache Extremadura-Region im Südwesten eingesetzt haben. Madrid strebt die komplette Wertschöpfungskette im eigenen Land an, weshalb das Gebiet an der Grenze Portugals besonders geeignet erschien. Dort befinden sich größere Lithiumvorkommen. Am Ende setzte sich jedoch Sagunto durch, wobei die Nähe zum Hafen von Valencia eine Rolle gespielt haben dürfte, ebenso der Mittelmeerkorridor, dessen Eisenbahnverbindung bis nach Barcelona zur Seat-Fabrik und weiter nach Frankreich reicht. Von der Nähe zu Valencia und dessen Bildungseinrichtungen erhofft man sich qualifizierte Arbeitskräfte. Südlich von Valencia liegt zudem eine Fabrik des Autokonzerns Ford, die VW mit Zellen beliefern könnte, wenn auch dort Elektrofahrzeuge vom Band laufen. Beide Unternehmen sind dabei, ihre Zusammenarbeit auszubauen. Ein weiterer Abnehmer wird das VW-Werk im nordspanischen Pamplona sein.