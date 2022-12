E-Fuels aus Chile von Porsche : Hoffnungsträger aus der Wüste

Ein Tankvorgang ist meistens etwas recht Banales. Anders am Dienstag Ortszeit in Chile: In Punta Arenas, am Südzipfel Südamerikas, fanden sich die Porsche-Vorstände Barbara Frenkel und Michael Steiner für eine „feierliche Betankung“ ein. Dort versorgten sie einen 911-Sportwagen mit synthetisch hergestelltem Kraftstoff und eröffneten damit ein Pilotprojekt, bei dem es sich um die „weltweit erste voll integrierte Anlage zur Herstellung von CO 2 -neutralen Kraftstoffen“ handeln soll.

Tobias Piller Redakteur in der Wirtschaft. Johannes Winterhagen Redakteur in der Wirtschaft, Ressort Technik und Motor Gustav Theile Wirtschaftskorrespondent in Stuttgart.



Es ist ein aufsehenerregendes Projekt, an dem neben internationalen Konzernen mit Porsche und Siemens Energy auch zwei Schwergewichte der deutschen Industrie beteiligt sind. Während sich die ganze Energie der Autoindustrie auf die Elektromobilität richtet, loten sie hier eine weitere Möglichkeit der klimafreundlichen Mobilität aus: E-Fuels, also nachhaltig gewonnene Treibstoffe.