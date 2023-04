E-Autos und Wärmepumpen : Wie viel halten die Netze aus?

Wer zum Aufladen seines Elektroautos zu Hause eine Wallbox installieren will, muss diese seit einigen Jahren beim Netzbetreiber anmelden. Bei Ladeleistungen von mehr als 11 Kilowatt wird eine Genehmigung benötigt, um eine Überlastung lokaler Leitungen und Trafos zu verhindern. In der Praxis allerdings ist es für Stadtwerke und private Netzunternehmen gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten. „Längst nicht jeder Autofahrer meldet die neue Wallbox auch an. Manche Mitgliedsunternehmen berichten von einer Dunkelziffer von bis zu 50 Prozent, die ohne Anschlussgenehmigung ans Netz gehen“, sagte ein Sprecher des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU). Ein unmittelbares Sicherheitsrisiko sieht der Verband dadurch nicht, kurzfristig sei in der Regel noch genug freie Kapazität verfügbar.

Die Betonung freilich liegt auf kurzfristig. Denn es kommt eins zum anderen. Neben dem Ladestrom für 15 Millionen Elektroautos sollen die Leitungen bis 2030 sechs Millionen Wärmepumpen verkraften, meistens kombiniert mit Photovoltaik auf dem Dach und oft einem Stromspeicher im Keller. Zugleich bildet das Verteilnetz die Sammelschiene für Ökostrom. Laut VKU speisen rund 95 Prozent aller Erneuerbare-Energie-Anlagen ihre Elektrizität in das Verteilnetz ein, und ihre Leistung soll sich in den kommenden Jahren mehr als verdoppeln. „Auf diese Entwicklung sind die Verteilnetze nicht ausgelegt“, konstatiert der Stadtwerke-Verband.

Großflächige Stromausfälle sind nach Einschätzung der Netzbetreiber und der Bundesnetzagentur vorläufig nicht zu erwarten. Die Sorge richtet sich eher darauf, dass die Stromversorgung für einzelne Straßen oder Stadtviertel abgeschaltet werden muss, wenn der Lastfluss in Spitzenzeiten zu groß wird. Das sind üblicherweise die Abendstunden, wenn Autos nach der Arbeit aufgeladen und Haushaltsgeräte eingeschaltet werden.

„Das Risiko steigt“

„Das Risiko steigt, wenn jetzt in großem Stil noch mehr Wärmepumpen und Wallboxen hinzugebaut werden“, warnt der VKU. Erleichtert ist man darüber, dass die Ampel nicht mehr ausschließlich auf Wärmepumpen setzt. Gasheizungen mit Wasserstoff oder Biomethan zu betreiben, kann helfen, das Verteilnetz zu entlasten und zu stabilisieren“, sagte ein Sprecher. Das müsse aber im Gesetz noch „praxistauglich“ ausgestaltet werden.

Vorläufig wird improvisiert, um das Verteilnetz trotz der wachsenden Lasten stabil zu halten. Die Bundesnetzagentur arbeitet an einem Sicherungsmechanismus, der es den Netzbetreibern ermöglichen soll, die Stromversorgung von Wallboxen und Wärmepumpen zeitweise zu drosseln. Elektroautos könnten dann nur noch mit einer Mindestleistung von 3,7 Kilowatt geladen werden. Anfang 2024 soll die sehr kontrovers diskutierte Regelung in Kraft treten. Autoindustrie, Wärmepumpenhersteller und die Verbraucherzentrale Bundesverband laufen Sturm dagegen: Die Abregelung „ist nicht zumutbar“, heißt es in einem gemeinsamen Positionspapier.

Auf der anderen Seite halten Eon und viele andere Netzbetreiber die Eingriffe für unvermeidlich, weil der Netzausbau dem Bedarf –„trotz bestmöglicher Planung“ – nicht schnell genug hinterherkomme. Deshalb brauche es Steuerungsmöglichkeiten, um allen Kunden einen schnellen Umstieg auf Wärmepumpen und Elektroautos zu ermöglichen, ohne die lokale Netzstabilität zu gefährden.

Netzagentur: Eingriffe nur in Ausnahmefällen

Bisher gibt es nur ein Eckpunkte-Papier. Bis zum Sommer will die Netzagentur einen ausformulierten Entwurf vorlegen. „Ich bin zuversichtlich, dass die örtlichen Stromnetze schon bald überall in der Lage sind, die Wärmewende zu ermöglichen. Nach unserem Regulierungsvorschlag kann jeder sicher sein, dass seine Wärmepumpe angeschlossen wird“, sagte Netzagentur-Präsident Klaus Müller der F.A.Z. Die Netzagentur geht davon aus, dass Eingriffe nur in Ausnahmefällen notwendig werden.