Elektromobilität : Der Traum vom kabellosen Laden

Das Laden von Elektrofahrzeugen kann so einfach sein. In der Theorie fährt ein Batterieauto über eine in der Straße eingelassene quadratische Platte, ein Laderüssel senkt sich aus dem Fahrzeugboden ab und stellt eine Verbindung zur Ladestation her.

Henning Peitsmeier Wirtschaftskorrespondent in München. Folgen Ich folge

Das Matrix Charging genannte System des österreichischen Start-ups Easelink funktioniert vollautomatisch, und zwar auch in der Praxis. „Unsere Technologie des automatisierten konduktiven Ladens ist seit 2018 erprobt“, sagt Unternehmensgründer Hermann Stockinger. „Jetzt sind wir mit mehreren Autoherstellern im Gespräch, um möglichst bald in die Serienproduktion zu kommen.“