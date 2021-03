Batteriezellen : Bald kommt Varta ins E-Auto

Die Erfolgsgeschichte des Batteriespezialisten Varta in den letzten Jahren basierte vor allem auf winzigen Lithium-Ionen-Zellen, die kabellose Kopfhörer zum Komfortprodukt machten. Jetzt nimmt das Unternehmen ein mindestens ebenso dynamisches Geschäftsfeld ins Visier: die Elektromobilität.

Noch gibt es erst Pläne – und einen Namen: V4Drive wird die neue Zelle heißen, teilt Varta mit: „Sie könnte in Zukunft bei neuen und optimierten Antriebskonzepten zunächst vor allem bei Fahrzeugen im Premiumsegment zum Einsatz kommen.“ Ende dieses Jahres soll am Stammsitz von Varta in Ellwangen im nördlichen Baden-Württemberg eine Pilotlinie an den Start gehen. Die Zelle im Format 21.700 - also 7 Zentimeter Höhe bei 2,1 Zentimeter Durchmesser – ist prinzipiell auch für den Einsatz in Elektrowerkzeugen gedacht.

Details noch nicht bekannt

In diesem Sektor gab es schon in der Vergangenheit Pläne von Varta, die offensichtlich im Zuge der Elektrooffensive verschiedener Autohersteller modifiziert wurden. Am aktivsten gibt sich dabei der Volkswagen-Konzern, der am Montag angekündigt hatte, selbst in die Produktion einzusteigen und bis zum Jahr 2030 sechs Fabriken für Batteriezellen aufzubauen.

In welcher Dimension Varta Pläne schmiedet, ist noch nicht bekannt. Mit der Mitteilung bestätigte das Unternehmen lediglich einen Bericht der „Wirtschaftswoche“, in dem auch von laufenden Gesprächen mit mehreren Autoherstellern die Rede war. Das wiederum wurde von Varta nicht kommentiert. Varta-Vorstandschef Herbert Schein wird in der Mitteilung lediglich mit der Aussage zitiert, die Entwicklungen der neuen Lithium-Ionen-Zellen liefen hervorragend: „Die Ergebnisse übertreffen unsere Erwartungen.“ Details wolle man erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

Für die Anleger war das allerdings schon Information genug. Der Kurs der Aktie stieg nach Veröffentlichung der Mitteilung um mehr als 11 Prozent auf Werte um 124,70 Euro. Damit liegt der im M-Dax notierte Kurs aber noch weit vom Höchstwert von 181,30 Euro entfernt, den Varta Ende Januar erreicht hatte.