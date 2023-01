Studie zum US-Kanzleimarkt : Düstere Aussichten für Wirtschaftsanwälte

Aktualisiert am

2022 könnte eine Zäsur für die erfolgsverwöhnten Wirtschaftskanzleien in den Vereinigten Staaten darstellen. Die geringe Nachfrage von Mandanten und zu teures Personal setzen ihnen immens zu.

Anwaltszentrum im Mittleren Westen: In Chicago haben globale Kanzleien wie Kirkland & Ellis und Baker McKenzie ihre Wurzeln. Bild: Action Press

Es ist nur wenige Monate her, dass die internationalen Großkanzleien abermals Um­satzrekorde meldeten. In Deutschland wuchs der Kanzleimarkt 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 6,5 Prozent auf 8,3 Milliarden Euro. Auch in Großbritannien, wo das Geschäftsjahr traditionell bis Ende April dauert, steigerten die Wirtschaftsanwälte ihre Umsätze um 11 Prozent – eine Rate, die seit Beginn der Finanzkrise 2007 nie wieder erreicht wurde.

Marcus Jung Redakteur in der Wirtschaft.

Nun verdichten sich die Anzeichen, dass der Hype und das scheinbar ungebremste Wachstum für die Fusionsfachleute, Finanzanwälte und Prozessrechtler ein Ende hat. Das gerade abgelaufene Jahr könnte eine Zäsur für den globalen Kanzleimarkt darstellen, wie es sie zuletzt 2008 und 2009 gegeben hat.